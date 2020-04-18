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МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии

МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.

Правительство Молдавии в пятницу утвердило проект пересмотра закона о государственном бюджете на 2020 год из-за эпидемиологической ситуации, дефицит бюджета составит около 900 миллионов долларов. Власти планируют частично компенсировать его за счет кредитов от России и МВФ.


"Совет директоров МВФ одобрил сегодня предоставление срочного кредита Молдавии в размере около 235 миллионов долларов. Вместе с кредитом, предоставленным Российской Федерацией, заем у МВФ позволит нам покрыть половину дефицита бюджета на этот год", - написал Кику в Facebook.

Также премьер сообщил, что Молдавия направила письмо в Совет Европы с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Молдавии макрофинансовой помощи.


Игорь Додон сообщил, что Москва и Кишинев 17 апреля подписали соглашение о предоставлении Россией республике первого транша кредита в размере 200 миллионов евро. В декабре прошлого года он после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов. Деньги, в частности, будут потрачены на ремонт национальных и региональных дорог в Молдавии.

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По материалам: ria.ru

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