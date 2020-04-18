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"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать

"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать
В России нужно постепенно восстанавливать работу малого и среднего бизнеса, обезопасив при этом людей из группы риска, считает депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.


"Такое надо сегодня делать и постепенно-постепенно, оценивая эффект и даже возвращаясь, если надо будет, но это надо делать уже", – сказал Геннадий Онищенко.

Депутат предложил начинать постепенное восстановление бизнеса с регионов, предварительно обезопасив группы риска, включая людей старше 65 лет. Он перечислил категории граждан, работу которых можно реализовать в нынешних условиях.

"Например, IT-компания, которая занимается программированием. Те, кто старше 65, живут на удаленке и работают на удаленном доступе. Те, кто помоложе, они изолированы, они обеспечены масками, они обеспечены спецрежимом в тех помещениях, в которых они занимаются, и это хорошо. Даже можно сегодня отпускать общественное питание, только в таком варианте, когда кухня работает, а блюда везут на вызов, вы позвонили, и вам привезли", – заявил бывший главный санитарный врач, добавив, что более 40% заболевших переносят коронавирус в легкой форме.

Парламентарий напомнил, что в отношении крупного бизнеса государство уже приняло подобные меры. Во время нерабочей недели президент России Владимир Путин провел совещание с ВПК, "где не спрашивал, сколько ракет они выпустили и как далеко они улетели, а он спрашивал, какие меры были приняты по обеспечению безопасности работающих", а после также встретился "со строительным корпусом – это крупный бизнес", пояснил Онищенко.


сообщило, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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