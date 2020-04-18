Народные приметы на раннюю и позднюю Пасху

Вадим Карасев

Наши предки отметили, что с наступлением Пасхи происходит немало удивительного. Несмотря на то, что это событие носит религиозный характер, с ним связано много примет, благодаря которым вы сможете заглянуть в будущее и изменить жизнь к лучшему.

Светлая Пасха — главный христианский праздник, который каждый год отмечают в разное время. В прошлом придавали особое значение тому, ранняя Пасха в году или поздняя, ведь по этому дню определяли погоду, урожай, предсказывали судьбы. Есть и такие пасхальные приметы, которые сулят удачу, любовь, счастье или, напротив, предостерегают от неудач. Наши предки верили, что сами высшие силы подают знаки в этот день.

Пасха всегда приходится на весну, причем чаще всего — на апрель. Весна в наших широтах непредсказуема, поэтому особое внимание следует обратить на день празднования и связанные с ним народные приметы.

Приметы на раннюю Пасху

Приметы на позднюю Пасху

Выпавший на Пасху снег предвещает богатый урожай, плодородную почву и жаркое лето.Холодная погода в день Христова Воскресения сулит и холодную весну.Дует сильный, холодный ветер — к пасмурному лету.Если ночью небо усыпано звездами, значит, скоро придут заморозки.Муж с женой, которые обнимутся утром ранней Пасхи, весь год проживут в любви и понимании.Под звон пасхального колокола принято загадывать желание. Примета гласит, что такое желание исполнится через 33 дня со дня ранней Пасхи.Того, кто выбросит еду с праздничного стола, весь год будут преследовать неудачи и беды.Торжественный день следует проводить за молитвами. Кто откажется, тот весь год плакать будет.Если с яйцом трижды обойти свой дом со словами «Христос воскресе!», то его обойдут неприятности, болезни и несчастья.На раннюю Пасху был обычай подавать крашеные яйца бездомным, чтобы весь год не расставаться с удачей.Освященное яйцо способно лечить даже самые тяжелые болезни, если его съесть ранним утром ранней Пасхи.Если в ночь с субботы на воскресенье приснился умерший родственник — это знак, что в ближайший год в семье никто не умрет.Если кто-то отвлечет человека во время утренней молитвы, он передаст ему свои беды.Незамужнее девушки старались накормить куличами всех знакомых мужчин, чтобы удачно выйти замуж за щедрого мужа.Губы горят и чешутся — к предложению руки и сердца.Чтобы не знать нужды в деньгах, на раннюю Пасху хозяйки красили яйца луковой шелухой, а потом варили их в воде с монетами. После того, как крашенки были готовы, монетки убирались в кошелек и служили «денежным магнитом».Если утром навстречу попадется женщина — жди удачи и счастья в будущем году.Яркое солнце — лето ждет дождливое, зато теплое.Радуга на Пасху — редкий, но счастливый знак, который предвещает начало белой полосы.Дождь, который начался ранним утром, сулит холодную погоду в течение следующего месяца.Сильный ливень на Пасху — к теплому и солнечному лету, а если дождь еще и сопровождается раскатами грома — к богатому урожаю.Тот, кто умоется утром водой с серебром, обеспечит себе молодость на долгое время.Влюбленные, которые хотят прожить вместе долго и счастливо, не должны прилюдно обниматься и целоваться.Если человек страдает тяжелым недугом, во время удара церковного колокола он должен сказать: «Христос воскресе, а мне, рабу Божьему (имя), — здоровье».Когда девушка долго не может выйти замуж, то под звон пасхального колокола она должна произнести: «Христос воскресе, а для рабы Божьей (имя) — много женихов».На позднюю Пасху, как и на раннюю, под звон колокола можно загадать желание, главное — не просить о деньгах.Залетевший в дом голубь — знак того, что вас посетил ангел.Мушка или любое насекомое, попавшее в тарелку, — к счастливым новостям и переменам.Если ребенок родился на позднюю Пасху, то у него будет крепкое здоровье и долгая жизнь.Удариться локтем на Пасху означает, что кто-то любит вас и постоянно вспоминает о вас.Услышать карканье ворон — дурной знак.Большой успех ждет того, кто полюбуется пасхальным закатом.