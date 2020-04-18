Настоящее имя, два неоконченных высших, комплексы и громкие романы: интересные факты из жизни Аглаи Тарасовой

Вадим Карасев

Аглая Тарасова — еще одна именинница апреля, которой приходится отмечать свой день рождения не на шумной вечеринке с друзьями, а в узком семейном кругу в самоизоляции. Сегодня восходящей кинозвезде и старшей дочери Ксении Раппопорт исполняется 26 лет. В этот день NEWSTES.RU присоединяется к поздравлениям родных и друзей и желает звезде картин "Лед" и "Марафон желаний" еще больше ярких строчек в фильмографии, а также вспоминает самые интересные факты из ее жизни. О воспитании в интеллигентной питерской семье, настоящем имени, пути к славе, отношениях с мамой, звездных романах и многом другом — в нашем новом материале.

Настоящее имя и "непростая" семьяАглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Интересно, что при рождении будущая звезда получила совсем другое имя — Дарья. Однако для дальнейшего творчества Тарасова выбрала себе звучный сценический псевдоним Аглая, с которым и прославилась. Родные и близкие друзья при этом продолжают называть девушку ее первым именем.





Аглая Тарасова в детстве

Аглая выросла в семье питерских интеллигентов. Ее прадедушка был археологом, по учебникам которого по сей день продолжают заниматься во многих университетах, бабушка — инженером, а дедушка — архитектором.

Аглая признается, что с детства чувствовала ответственность за свое происхождение и понимала, что ей ни в коем случае нельзя ударить в грязь лицом:Семья непростая, нужно соответствовать.





Аглая Тарасова с мамой Ксенией Раппопорт

Родственники, к слову, сами не позволяли Аглае расслабиться. Благодаря своей бабушке Тарасова получила универсальное домашнее образование — с ним девушка в дальнейшем могла выбрать практически любой вуз.Мой день с бабушкой выглядел так: детский сад, балет, музыкальная школа, рисование, шахматы, английский, французский. Так сказать, не теряли ни минуты! А летом, когда мы уезжали на дачу, у нас был уговор учить в день по стихотворению. В основном это были русские классики — Тютчев, Фет, Мандельштам, Есенин, а "Евгения Онегина" Пушкина я знала практически от и до, — рассказала Аглая в интервью журналу HELLO!





Отношения со звездной мамой

Это сейчас звездная мама Аглаи Тарасовой, Ксения Раппопорт, является для нее и лучшей подругой, и мудрой советчицей, однако так было далеко не всегда. В юности будущая звезда часто сопротивлялась маминым методам воспитания, потому что в силу своего юношеского максимализма считала себя уже взрослой и во всем правой. Из-за этого часто случались семейные ссоры.Я никогда не была легким подростком. Лет с 14 считала себя очень самостоятельной. Может, и ошибочно. Не хочу пускаться в подробности, но, мне кажется, что самое трудное позади. Конечно, у нас с мамой были трудные периоды в отношениях, однако она всегда стараюсь поддерживать меня — и мать, и сестра, и подруга. У нас сильная связь. Только с возрастом я понимаю, насколько мы похожи. Я этому рада, — как-то призналась Аглая.





Аглая Тарасова с мамой Ксенией РаппопортПри этом Раппопорт всегда стоически принимала бунтарский характер дочери, во всем ее поддерживала и позволяла девушке самой принимать решения. Кстати, именно мама привила Аглае любовь к актерской среде. С юных лет она брала с собой девочку на съемочные площадки и в заграничные командировки. Так, одним из самых мощных детских впечатлений Аглаи оказалась поездка на Венецианский кинофестиваль в 2008 году (Раппопорт вела его открытие и закрытие). Там 14-летняя девочка смогла своими глазами увидеть Джорджа Клуни, Брэда Питта и других голливудских звезд, а также с головой окунуться в "кухню" кинобизнеса.





Аглая Тарасова с мамой и бабушкой

Венецианский фестиваль — это было крутое приключение, у меня тогда даже немного крыша поехала. Я даже украла бокал, из которого пил шампанское Брэд Питт. Потом в Петербурге продала его однокласснице за 200 рублей: это были неплохие по тем временам деньги, — поделилась яркими воспоминаниями девушка.К слову, сейчас отношения Аглаи и Ксении идеально складываются, возможно, еще и по причине не такой уж сильной разницы в возрасте: Раппопорт родила старшую дочь, когда ей едва стукнуло 20 лет.





Аглая ТарасоваДва неоконченных высших

Несмотря на детскую страсть к актерству, изначально Аглая не планировала идти по стопам своей известной мамы. Как раз по ее совету девушка планировала получить серьезную специальность и сразу после окончания школы поступила в СПбГУ на факультет политологии.

Аглая сразу же с головой окунулась в учебу и посвящала ей почти все свое время. Так продолжалось ровно до того момента, пока девушка не улетела в Таллин, чтобы проведать маму на съемках сериала "После школы". На съемочной площадке Тарасова присматривала за младшей сестрой Соней, а заодно наблюдала за рабочим процессом. Тогда же девушка получила предложение от создателей "После школы" сняться в эпизодической роли.





Сначала начинающая актриса пыталась совмещать учебу в вузе со съемками в Таллине, но в конце концов приняла решение бросить университет из-за столь насыщенного рабочего графика:Первое время пыталась параллельно сниматься и учиться, но в какой-то момент пришлось себе признаться: сидеть на парах по политологии мне было невыносимо скучно.

На этом проекте Аглая работала вместе со своей мамой Ксений Раппопорт и постоянно находилась под ее присмотром. Звездная мама не вмешивалась в рабочий процесс, но дома давала ей полезные профессиональные советы. Именно во время съемок сериала "После школы" Аглая поняла, как для актерской профессии важны опыт и театральное образование, — до этого она была убеждена, что сниматься в кино очень просто:

Только на съемочной площадке поняла, как важно актрисе иметь театральное образование и опыт. Для меня работа с такими актерами, как Дина Корзун, Сергей Шакуров, Александр Гордон, стала настоящей школой. Я смотрела на них, училась и запоминала.





Аглая Тарасова с коллегами по сериалу "После школы"

После окончания съемок Аглая Тарасова вспомнила, что ее мама не хотела бы, чтобы она связывала свою жизнь с актерской профессией, и решила продолжить свою учебу по серьезной специальности. На этот раз выбор девушки пал на Педагогический университет имени Герцена, где она планировала получить диплом преподавателя иностранных языков.

В вуз Аглая поступила, однако к учебе так и не приступила, поскольку ей предложили сняться в фильме "Гетеры майора Соколова". Работа над картиной проходила в Ялте и длилась почти год, поэтому об учебе Тарасовой снова пришлось забыть.

Кино как призвание

Закончив съемки и бросив уже второй университет, Аглая поняла, что у нее есть только один путь — стать актрисой. Однако едва Тарасова начала готовить программу для поступления в театральный вуз, как в ее жизнь опять неожиданно вмешались обстоятельства.

На этот раз Аглаю пригласили на съемки сериала "Интерны". Удивительно, что именно о работе над этим ситкомом девушка мечтала еще за много лет до того, как получила предложение от сценаристов. Такое совпадение Тарасова восприняла не иначе как знак судьбы.





Аглая Тарасова в сериале "Интерны"

Признаюсь, телевизор не смотрю: у меня его просто нет. Но как-то в доме друзей увидела "Интернов". У меня еще не было никакого опыта в кино, но я сказала: "Это единственный сериал, в котором хотела бы сниматься, если бы была актрисой". Наверное, меня на небесах кто-то услышал, — рассуждает Аглая.

Поступление в вуз опять пришлось отложить ради съемок в сериале мечты. Сначала Аглае казалось, что работа над ролью дастся ей легко, потому что ее героиня Софья напоминала актрисе ее саму в бунтарские подростковые годы. Однако на деле съемки в сериале оказались для Аглаи одной из самых сложных работ. Тарасовой было непросто играть в комедии — куда органичнее она ощущала себя в драматических ролях.





Аглая Тарасова и Илья Глинников в сериале "Интерны" Со временем девушке все же удалось прочувствовать свою героиню и наделить ее качествами, которые так полюбились зрителю. Так, "Интерны" помогли Аглае преодолеть себя и выйти на новый уровень актерской игры. После ухода из "Интернов" Тарасова сыграла в сериале Бориса Хлебникова "Обычная женщина", где исполнила яркую эпизодическую роль проститутки, а также еще в нескольких сериалах ("Следователь Тихонов", "Чисто московские убийства", "Осколки" и других) и картинах. При этом самой яркой и значимой работой Тарасовой по сей день остаются съемки в фильме "Лед" и его продолжении "Лед 2", где она сыграла вместе с мамой Ксенией Раппопорт, Александром Петровым, Милошем Биковичем и многими другими.





Аглая Тарасова на постере к фильму "Лед 2"Съемки фильмов проходили на озере Байкал, олимпийских объектах в Сочи, в столичном парке ВДНХ. В ходе подготовки к съемкам актрисе пришлось в течение двух месяцев учиться кататься на коньках и даже выполнять простые трюки. Для большего сходства с героиней Аглае также пришлось освоить танцы, дайвинг и вокал, а однажды даже провести в бассейне около 12 часов ради съемок одного эпизода.





Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме "Лед 2"Обе части "Льда" имели успех в российском прокате, а сама Аглая призналась, что сильно повзрослела и изменилась за время съемок. Сейчас ведутся переговоры о работе над третьей частью фильма, и Тарасова призналась, что была бы совсем не против продолжить съемки в проекте. Если же создатели "Льда" все же решат снимать третью часть, то им явно придется изловчиться, ведь в предыдущем фильме героиня Аглаи (спойлер!) умерла.

Фильм "Лед" принес актрисе первого "Золотого орла" в номинации "Лучшая женская роль".





Аглая Тарасова и Юрий Колокольников на премии "Золотой орел"2020 год уже оказался для Аглаи довольно плодотворным: на экраны вышла не только вторая часть фильма "Лед" с ее участием, но и картина "Марафон желаний", где Тарасова сыграла вместе с Александром Гудковым, Павлом Деревянко, Екатериной Варнавой и другими.

Сейчас же Тарасова параллельно снимается сразу в двух сериалах — "Порно", продюсируемом Тиной Канделаки, и "Беспринципные" (режиссером шоу выступит Роман Прыгунов, а сценарий для него был написан Александром Цыпкиным). К работе над ними Аглая вернется сразу же после окончания пандемии коронавируса.

Примечательно, что из-за напряженного графика съемок театральное образование Аглая Тарасова так и не получила: пока что девушке хватило времени только на то, чтобы окончить актерские курсы в Америке.

От коллеги по ситкому до голливудского режиссера: громкие романы Тарасовой

Аглая Тарасова известна не только своими ролями в кино и сериалах, но и громкими звездными романами. Практически сразу после начала съемок "Интернах" в прессе начали говорить о ее романтических отношениях с коллегой по ситкому Ильей Глинниковым.

Через какое-то время звезды подтвердили свой роман — они выходили в свет вдвоем и периодически публиковали в микроблогах совместные снимки из путешествий. При этом с журналистами подробностями своих отношений Аглая и Илья практически не делились: Глинников запрещал возлюбленной освещать эту сторону их жизни.





Илья Глинников и Аглая Тарасова

Илья ругает меня, когда я начинаю рассказывать о наших отношениях. Недавно я поняла, насколько он прав. Личное должно оставаться личным, — рассказывала Тарасова.





При этом отношения Аглаи и Ильи в целом напоминали настоящий вулкан страстей. Пара вечно ругалась из-за того, что проводила много времени вместе на работе, бесчисленное количество раз расставалась и опять сходилась. Поэтому когда в 2016 году ребята в очередной раз поссорились и перестали публиковать в сети совместные фото, многие поклонники не восприняли это всерьез.





Однако на этот раз расставание оказалось окончательным. Через некоторое время Аглаю начали замечать в компании другого актера — серба Милоша Биковича. С ним они познакомились на съемочной площадке фильма "Лед", и через некоторое время актеры начали встречаться.





Милош Бикович и Аглая Тарасова в фильме "Лед"

Практически сразу Аглая и Милош начали жить вместе и старались посвящать все свободное от работы время друг другу. В таком режиме Тарасова и Бикович прожили около полутора лет, но в 2018 году они все же приняли решение расстаться. При этом актерам удалось остаться хорошими друзьями:

Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать. Мы продолжаем относиться друг к другу с большой любовью и уважением. И остаемся близкими друзьями и коллегами.

Кстати, в 2017 году, когда Аглая и Милош еще встречались, на экраны вышел фильм Александра Молочникова "Мифы", в котором мама Тарасовой, Ксения Раппопорт, и Милош снялись в любовной сцене. Этот эпизод вызвал особенно бурную реакцию зала на "Кинотавре-2017" — зрители оценили иронию режиссера.





Милош Бикович и Аглая Тарасова





Горевать о бывшем возлюбленном Аглае было некогда: совсем скоро она с головой окунулась в новое любовное приключение. На сей раз избранником Тарасовой стал известный американский кинорежиссер и продюсер Даррен Аронофски, который старше ее на 25 лет.





Даррен Аронофски и Аглая ТарасоваТарасова познакомилась с режиссером фильмов "Реквием по мечте", "Черный лебедь", "мама!" и других известных картин на благотворительном приеме в Эрмитаже летом 2018 года, а через неделю после этого они вместе были замечены на свадьбе продюсера фильма "Дело Собчака" Нино Маисаиа в Грузии.

Первое время Аглая и Даррен скрывали свой роман — в одном из интервью девушка лишь намекнула, что по-настоящему влюблена:

2018-й очень многое изменил в моей жизни, у меня появилось много новых друзей, я стала учиться в Америке, влюбилась, переехала в новую квартиру, получила несколько премий. Хочется верить, что я расту и меняюсь в правильную сторону.





Официальное подтверждение романа актрисы и неоднократного обладателя премии "Золотой лев" появилось только в октябре 2019 года. Тогда Аглая и Даррен впервые вышли в свет как пара — девушка стала спутницей Аронофски на премьере фильма Pacified на 67-м Сан-Себастьянском кинофестивале (Даррен продюсировал эту картину).

На публике Тарасова и Аронофски вели себя очень мило: держались за руки и влюбленно смотрели друг другу в глаза. Никаких комментариев по поводу своего романа пара давать не стала.





Аглая и Даррен по-прежнему ведут закрытый образ жизни: они не публикуют совместные снимки в соцсетях и не отвечают на вопросы журналистов о своих отношениях. Новогодние каникулы Тарасова и Аронофски провели вместе в Новой Гвинее — это интернет-пользователи вычислили по схожим локациям на снимках влюбленных в инстаграме.

Пока же о будущем звездной пары можно судить только со слов инсайдеров: те утверждают, что Аронофски вполне серьезно относится к молодой возлюбленной и уже познакомился с ее мамой Ксенией Раппопорт во время своего приезда в Москву. Некоторые фанаты также убеждены, что режиссер вполне может помочь возлюбленной сделать карьеру в Голливуде.

Комплексы из-за яркой внешности и звездной мамы

В своих интервью Аглая Тарасова неоднократно рассказывала о большом количестве комплексов, которые преследовали ее в подростковом возрасте. Неуверенность будущей звезды в первую очередь была связана с яркой внешностью — ей не нравились ее кудрявые волосы, которые достались ей от мамы, и голубые глаза — "наследие" отца:

Комплексов было полно: мне не нравилось в себе очень многое. И как любого неуверенного в себе подростка, больше всего бесили самые яркие мои черты, которые в действительности лишь подчеркивали мою индивидуальность: кудри я ежедневно выпрямляла до восемнадцати лет и сердилась, что вместо карих глаз мне достались ярко-голубые.





Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

С возрастом девушка пересмотрела отношение к собственной внешности и, наоборот, начала ценить свои неповторимые черты. Но появились новые комплексы, уже связанные с тем, что многие ее воспринимали лишь как дочь известной актрисы, а не как самостоятельную творческую единицу. Тарасова боялась, что так и не сможет добиться успехов в профессии и останется в тени своей звездной мамы:Мне казалось, что я сама по себе людям неинтересна, а интересна только как дочь Ксении Раппопорт. Конечно, было тяжело соответствовать маме. Потребовалось время, чтобы встать на ноги, понять, что и сама по себе что-то значу. Мама в этом очень помогла. Она мой ближайший друг... Я ею восхищаюсь и горжусь.





Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

При этом Аглая утверждает, что мама ни разу не помогала "пропихнуть" ее на роль в той или иной картине. Тарасова даже оставила фамилию отца, чтобы на кастингах у режиссеров не возникало ассоциаций с ее звездной мамой. С некоторых пор начались кастинги, на которых меня спрашивают: "Откуда вы?"... Значит, я им запомнилась в каком-то фильме — поэтому вызвали. И мне это очень нравится, — поделилась радостью актриса в одной из бесед с журналистами.





Взгляд в будущее

Планы Аглаи на ближайшее будущее связаны не только с кино, но и с благотворительностью. Так, звезда мечтает открыть сеть приютов для животных в разных городах России, в которых она и другие неравнодушные люди помогали бы бездомным кошкам и собакам.

У меня уже есть план в голове. Во всех городах нужно открыть филиалы, оборудовать удобные помещения — большие, на тысячи мест. Я бы нашла людей, которые действительно любят животных и хотят им помогать. Они бы разыскивали на улицах и привозили в приют собак и кошек, которых бы у нас и кормили, и любили, — поделилась Тарасова своими планами на будущее.

В будущем Аглая также мечтает о дружной семье и детях, но при этом отмечает, что в ближайшее время пока не готова становиться матерью, потому что сама еще не окончательно повзрослела. При этом у актрисы уже есть четкое представление, как она проведет свою старость, — с внуками, вкусной едой на столе и любимыми сериалами.У меня будет куча внуков, я всех их буду использовать. Они буду приносить мне пиццу, массировать мне шею. Я перестану париться по поводу своей фигуры, ситуации в мире, буду просто наслаждаться собой, едой, сериалами и своей семьей. Все меня будут любить, подтролливать обязательно. У меня много амбиций, постоянно куда-то гонюсь и сама от этого устаю, а в старости наконец-то наступит момент покоя, когда я буду просто здесь и сейчас, — поделилась своими мыслями о будущем Тарасова.



