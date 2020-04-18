Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19

Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19

Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Преклонный возраст, хронические заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, повышающими риск заражения коронавирусом и смерти от инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления размещено на YouTube.

Как отметил Уитти, жертвами коронавируса зачастую становятся именно пожилые люди, поэтому важно защитить их во время пандемии, пишет "URA.ru".

Кроме того, в зоне риска оказываются люди с сопутствующими заболеваниями, чаще всего сердечно-сосудистыми. Уитти отметил, что у 90% умерших от коронавируса было как минимум еще одно сопутствующее заболевание.


сообщило, что в России тестируют пять препаратов от коронавируса.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
Месть Фадееву, болезнь или новая любовь: почему Елена Темникова покинула SEREBRO
Месть Фадееву, болезнь или новая любовь: почему Елена Темникова
Модная битва: Алена Ахмадуллина против Светланы Бондарчук
Модная битва: Алена Ахмадуллина против Светланы Бондарчук
Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
О тайных вылазках на карантине — российский писатель из Китая
О тайных вылазках на карантине — российский писатель из Китая
В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из России
В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из России
Возлюбленная запретила другой девушке общаться с ее парнем и опозорилась
Возлюбленная запретила другой девушке общаться с ее парнем и
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке со своим новым питомцем в Лос-Анджелесе
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке со своим новым
Глава Хакасии прокомментировал задержание исполняющего обязанности зама
Глава Хакасии прокомментировал задержание исполняющего обязанности
Спрогнозирован возможный дефицит кофе из-за эпидемии коронавируса
Спрогнозирован возможный дефицит кофе из-за эпидемии коронавируса

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

СНБО назвал группы риска инфицирования коронавирусом
В Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса
Малышева рассказала об опасности лишнего веса во время коронавируса
Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины, - Минздрав