Непонятные причины. Названы смертельно опасные факторы при COVID-19

Алексей Вольцев

Преклонный возраст, хронические заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, повышающими риск заражения коронавирусом и смерти от инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Видео его выступления размещено на YouTube.

Как отметил Уитти, жертвами коронавируса зачастую становятся именно пожилые люди, поэтому важно защитить их во время пандемии, пишет "URA.ru".

Кроме того, в зоне риска оказываются люди с сопутствующими заболеваниями, чаще всего сердечно-сосудистыми. Уитти отметил, что у 90% умерших от коронавируса было как минимум еще одно сопутствующее заболевание.

сообщило, что в России тестируют пять препаратов от коронавируса.