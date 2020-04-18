НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина

Вадим Карасев

Национальная хоккейная лига США опубликовала на своей странице во "Вконтакте" мини-фильм про карьеру Александра Овечкина. Он играет за клуб "Вашингтон Кэпиталз".

В комментарии к ролику говорится, что "не у многих была такая карьера, как у Великой Восьмерки".

"В свете 700-го гола суперзвезды "Вашингтона" сайт NHL внимательно изучил карьеру и характер Александра Овечкина".

Овечкин начал выступать в НХЛ с 2005 года. Сегодняшнее видео было приурочено к его 700-му голу, всего на его счету 1152 встречи, 706 шайб и 572 передачи. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.



Несмотря на то, что Овечкин занимает восьмое место в списке игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб, зрители NBC признали его лучшим снайпером в истории NHL. Первое место в рейтинге – за Уэйном Гретски с 894 голами. Сам он признался, что мечтает о преодолении Овечкиным его рекорда.



Это будет прекрасно для Вашингтона и "Кэпиталз", для Александра и его семьи. Я болею за него, как никто другой.

В ближайшее время оба прославленных хоккеиста сыграют в спортивном симуляторе NHL 20. Эту акцию Гретски посвящает борьбе с коронавирусной инфекцией.