Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина

НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина

Национальная хоккейная лига США опубликовала на своей странице во "Вконтакте" мини-фильм про карьеру Александра Овечкина. Он играет за клуб "Вашингтон Кэпиталз".

В комментарии к ролику говорится, что "не у многих была такая карьера, как у Великой Восьмерки".

"В свете 700-го гола суперзвезды "Вашингтона" сайт NHL внимательно изучил карьеру и характер Александра Овечкина".

Овечкин начал выступать в НХЛ с 2005 года. Сегодняшнее видео было приурочено к его 700-му голу, всего на его счету 1152 встречи, 706 шайб и 572 передачи. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

Несмотря на то, что Овечкин занимает восьмое место в списке игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб, зрители NBC признали его лучшим снайпером в истории NHL. Первое место в рейтинге – за Уэйном Гретски с 894 голами. Сам он признался, что мечтает о преодолении Овечкиным его рекорда.

Это будет прекрасно для Вашингтона и "Кэпиталз", для Александра и его семьи. Я болею за него, как никто другой.

В ближайшее время оба прославленных хоккеиста сыграют в спортивном симуляторе NHL 20. Эту акцию Гретски посвящает борьбе с коронавирусной инфекцией.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Овечкина назвали самым ценным игроком Кубка Стэнли
Овечкин занял третье место в рейтинге букмекерских контор
TSN включил Александра Овечкина в список 25 лучших игроков в истории НХЛ
Американская семья назвала сына в честь Александра Овечкина