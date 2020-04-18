«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Российские тесты на выявление коронавируса не устроили президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как он заявил во время выступления перед рабочими одного из предприятий, которое показали местные телеканалы, они якобы часто дают ошибочный результат.
Политик привел в пример обследование россиян, которые приехали на строительство атомной станции, и которым делали тесты.
Он также заявил, что Белоруссия выбрала свой путь в борьбе с коронавирусом, поэтому не закрывают предприятия и не вводят карантин, так как об экономике страны также надо позаботиться.
Как ранее сообщало ИА Newstes, за сутки в Белоруссии количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 575 человек. Это максимальный рост за все время наблюдения в республике с начала пандемии.
Выздоровели и выписаны — 342 пациента. Умерли 42 пациента (на 16 апреля — 40) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
В руководстве Белоруссии заявляют что держат ситуацию с Covid-19 под контролем.