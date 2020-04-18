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«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

«Ни к черту»: Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Российские тесты на выявление коронавируса не устроили президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как он заявил во время выступления перед рабочими одного из предприятий, которое показали местные телеканалы, они якобы часто дают ошибочный результат.

Политик привел в пример обследование россиян, которые приехали на строительство атомной станции, и которым делали тесты.

«Много тестируем. Но должен откровенно сказать — тесты ни к черту… Даже здесь вот обследовали россиян, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Белоруссия выбрала свой путь в борьбе с коронавирусом, поэтому не закрывают предприятия и не вводят карантин, так как об экономике страны также надо позаботиться.

«Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен», — заявил Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА Newstes, за сутки в Белоруссии количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 575 человек. Это максимальный рост за все время наблюдения в республике с начала пандемии.

Выздоровели и выписаны — 342 пациента. Умерли 42 пациента (на 16 апреля — 40) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В руководстве Белоруссии заявляют что держат ситуацию с Covid-19 под контролем.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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