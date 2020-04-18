Несколько полезных советов по оптимизации и ускорению работы 1С

Роман Иванов

Неопытные пользователи часто сталкиваются с тем, что в процессе работы скорость обработки документов в 1С заметно увеличивается, а то и вовсе приостанавливается. Связано это почти всегда с неправильными настройками блокировки или запросов.

Чтобы навсегда решить вопрос с оптимизацией программы, попробуем рассмотреть все возможные методы повышения производительности 1С.

Блокировки

Функция блокировок заложена в самой системе управления базами данных и предназначена для упрощения написания кода. Но при неверной настройке все достоинства этой функции оборачиваются большими проблемами. Так, приостановка работы может иметь место в случае сохранения пустых таблиц или превышения уровня диапазона данных. Для того чтобы избежать этого, достаточно придерживаться следующих советов:

Максимально оптимизировать запросы.

Исключить внешние операции в процессе транзакции, например, отправку подтверждений или получение уведомлений об успешных переводах. Все это приведет к тому, что продолжительность транзакций будет сведена к минимуму, а автоматизация 1С документооборот станет происходить в режиме управляемых блокировок.

Исключить внесение обновляемых столбцов в кластерный индекс.

Создавать новые индексы только в случае острой необходимости.

Если после отключения всех лишних функций система продолжает зависать, следует обратиться к коду. С помощью системной процедуры в контексте определенной базы на сервере можно обнаружить статус активных блокировок.

Запросы

Проблемы с запросами возникают главным образом из-за написания неоптимизированных кодов, которые основаны на длительных проведениях обработки документов и неправильного формирования отчетов. Нижеследующие рекомендации позволят максимально увеличить оптимизацию программы и ответить на вопрос о том, как ускорить 1С.

Что нельзя делать при создании запросов

соединять таблицы с подзапросами;

использовать подзапросы при соединении других элементов;

связывать таблицы с виртуальными полями;

в категориях условия использовать логический элемент «или»;

вызывать данные через поля составного типа, не указав ключевого слова «Выразить».

Что можно делать при создании запросов

использовать индексы в категориях условия, сортировки и соединения;

производить сортировку виртуальных полей при параметрах отбора.

Следуя этим советам, вы навсегда забудете о проблемах со скоростью 1С.