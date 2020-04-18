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О частицах ВИЧ в COVID-19 заявил нобелевский лауреат

О частицах ВИЧ в COVID-19 заявил нобелевский лауреат

Общественность всколыхнула информация, предоставленная в СМИ лауреатом Нобелевской премии 2008 года, французским вирусологом Люком Монтанье. Ученый заявил, что в COVID-19 содержатся частицы ВИЧ. И лично у него не вызывает никаких сомнений, что коронавирус – это творение человека.

Господин Монтанье назвал данные о заражении людей коронавирусной инфекцией от животных красивой теорией, не имеющей к реальному происхождению событий никакого отношения. В интервью порталу Pourquoi Docteur (Франция), опубликованному 16 апреля, ученый сообщил, что вирус создан в лаборатории Уханя (Китай).

Исследователь рассказал, что был первым, кто изучал геном вируса, разработка которого берет начало в «нулевых» годах. Именно Монтанье обнаружил связь генома вируса с вирусом иммунодефицита человека. Так он утверждает. Француз отметил, что группа индийских ученых предпринимала попытку опубликовать данные исследования. Может быть, они хотели сделать это для создания вакцины, предположил нобелевский лауреат.

Официальные власти Китая отрицают происхождение вируса в лабораторных условиях, тем более его создание на своей территории. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, кроме всего прочего, подчеркивает, что многие учены не разделяют мнение, высказанное Монтанье.

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По материалам: u-f.ru

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