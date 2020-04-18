ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского производства

Влада Некрасова

Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида ОАЭ собирается вывести на внутренний рынок арабское космическое питание, которое будет производиться в России, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В сентябре-октябре 2019 года на Международную космическую станцию на корабле "Союз" слетал первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В ходе полета он вместе с коллегами на станции продегустировал арабские национальные блюда, приготовленные в России.

Согласно материалам, компания "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса") по заказу Космического центра имени Мохаммеда бин Рашида должна предоставить партии арабских национальных продуктов космического питания и наборов из них для вывода на внутренний рынок под брендом Emirati Space Food.

Саму еду изготовит российская компания "Лаборатория космического питания". Это будут халяльные (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища) мадруба (основной ингредиент - курица) в тубе, салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом) - в алюминиевых банках.

В октябре 2019 года министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри заявила РИА Новости, что опыт производства арабской еды для аль-Мансури может стать отличной отправной точкой для развития инноваций в области продуктов питания.