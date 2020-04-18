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ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского производства

ОАЭ будет продавать арабское космическое питание российского производства
Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида ОАЭ собирается вывести на внутренний рынок арабское космическое питание, которое будет производиться в России, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В сентябре-октябре 2019 года на Международную космическую станцию на корабле "Союз" слетал первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В ходе полета он вместе с коллегами на станции продегустировал арабские национальные блюда, приготовленные в России.

Согласно материалам, компания "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса") по заказу Космического центра имени Мохаммеда бин Рашида должна предоставить партии арабских национальных продуктов космического питания и наборов из них для вывода на внутренний рынок под брендом Emirati Space Food.


Саму еду изготовит российская компания "Лаборатория космического питания". Это будут халяльные (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища) мадруба (основной ингредиент - курица) в тубе, салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом) - в алюминиевых банках.


В октябре 2019 года министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри заявила РИА Новости, что опыт производства арабской еды для аль-Мансури может стать отличной отправной точкой для развития инноваций в области продуктов питания.

# В мире
По материалам: ria.ru

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