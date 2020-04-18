Объявлены финалисты детского «Голоса»

Вадим Карасев

Кадр: Первый канал

Объявлены финалисты седьмого сезона музыкального шоу «Голос.Дети». Ими стали Кирилл Александров, Артем Фокин и Иван Кургалин, этап конкурса прошел в прямом эфире в пятницу, 17 апреля. Запись опубликована на сайте Первого канала.

В ходе так называемого «Дополнительного этапа» участники, не прошедшие дальше по итогам раунда «Песня на вылет», получили шанс оказаться в финале. Результат определяли зрители с помощью усовершенствованной после скандала в шестом сезоне системы СМС-голосования. Отмечается, что из-за эпидемии коронавируса на конкурсе были запрещены рукопожатия и объятия, все помещения продезинфицировали, также участникам пришлось сдать тест на COVID-19.

Из подопечных Валерия Меладзе сражались София Бутаменок, Кирилл Александров и София Фоменко. Александров набрал почти 60 процентов голосов и вышел в финал. Затем на сцене сражались по очереди участники от команды Полины Гагариной: Таисия Скоморохова, Артем Фокин и Варвара Глуховая. Фокин исполнил «Оперу №2», которая известна в исполнении певца Витаса. Он стал победителем в команде Гагариной, набрав более 50 процентов голосов. Завершали этап участники команды Басты — Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, а также Иван Кургалин. Кургалин вышел в финал после исполнения трека Димы Билана «На берегу неба».

Финал седьмого сезона состоится в пятницу, 24 апреля.

После подведения итогов шестого сезона проекта «Голос. Дети» произошел скандал с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой. Она набрала 56,5 процента голосов и первоначально была признана победительницей. Однако зрители посчитали, что итоги голосования сфальсифицированы.

После проведения проверки был установлен факт накрутки голосов в пользу Абрамовой. СМС-накрутка велась примерно с 300 телефонных номеров, принадлежавших одному оператору и использовавших один тариф. При голосовании по телефону также использовались боты. В результате Первый канал аннулировал результаты голосования и присудил победу всем финалистам, включая Абрамову. Им вручили по миллиону рублей, а Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов. Также после скандала Первый канал изменил механизм голосования за участников.