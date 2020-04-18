"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска

Алексей Вольцев

В особую группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями, включая молодых, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в Instagram.

Самыми уязвимыми к COVID считаются люди старше 70 лет, но врачи регулярно подключают к искусственной вентиляции легких более молодых пациентов с хроническими заболеваниями.

"Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением, очень много таких пациентов", – сообщила врач.

Согласно последним данным, в России количество заболевших коронавирусом достигло почти 37 тысяч, 313 человек скончались, свыше трех тысяч пациентов излечились.

сообщало, что в московскую больницу имени Виноградова за первые дни работы поступило более 260 пациентов с COVID-19.