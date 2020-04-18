Олег Бондаренко: «В этом году не стоит ждать решения косовского вопроса»
Транслируемое в сербских оппозиционных СМИ мнение о том, что президент Сербии Александр Вучич якобы договорился с Западом «сдать Косово» (т.е. признать суверенитет самопровозглашенной республики), не выдерживают никакой критики. Такое мнение в интервью порталу «Балканист» выразил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
По его мнению, вопрос Косово и Метохии вряд ли будет актуален до проведения в Сербии парламентских выборов и последующего формирования нового правительства. Выборы, которые должны были состояться 26 апреля, отложены до окончания пандемии и, согласно Конституции Сербии, состоятся не менее чем через полтора месяца после отмены режима ЧП в стране.
Напомним, что переговорный процесс между Сербией и Косово был остановлен в ноябре 2018 года, когда бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай ввел стопроцентные пошлины на товары из центральной Сербии. В Белграде заявили о готовности возобновить диалог только после отмены данных мер. Новый «глава правительства» Косово Альбин Курти (отправленный 26 марта в отставку) заявил, что с 1 апреля действие стопроцентных пошлин приостанавливается, однако взамен потребовал от Сербии согласиться с упоминанием в таможенных документах «Республики Косово», что по сути предполагает косвенное признание этого квазигосударствa.