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Олег Бондаренко: «В этом году не стоит ждать решения косовского вопроса»

Олег Бондаренко: «В этом году не стоит ждать решения косовского вопроса»

Транслируемое в сербских оппозиционных СМИ мнение о том, что президент Сербии Александр Вучич якобы договорился с Западом «сдать Косово» (т.е. признать суверенитет самопровозглашенной республики), не выдерживают никакой критики. Такое мнение в интервью порталу «Балканист» выразил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Кому и что он мог „сдать“? Евросоюз распадается на глазах, прежнего Запада больше нет. Да, в Вашингтоне были проведены определённые встречи. Но то, о чем договорились Белград и Приштина, — о продолжении переговоров, невозможно без полной и окончательной отмены таможенных пошлин на сербские товары. Кроме того, в самопровозглашенной республике Косово мы наблюдаем сейчас кризис власти. С кем продолжать эти переговоры?» — говорит политолог.

По его мнению, вопрос Косово и Метохии вряд ли будет актуален до проведения в Сербии парламентских выборов и последующего формирования нового правительства. Выборы, которые должны были состояться 26 апреля, отложены до окончания пандемии и, согласно Конституции Сербии, состоятся не менее чем через полтора месяца после отмены режима ЧП в стране.

«Таким образом, косовский вопрос до конца этого года решён не будет. Надеюсь, что за это время и Приштина разберётся со своим кризисом власти», — говорит он.

Напомним, что переговорный процесс между Сербией и Косово был остановлен в ноябре 2018 года, когда бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай ввел стопроцентные пошлины на товары из центральной Сербии. В Белграде заявили о готовности возобновить диалог только после отмены данных мер. Новый «глава правительства» Косово Альбин Курти (отправленный 26 марта в отставку) заявил, что с 1 апреля действие стопроцентных пошлин приостанавливается, однако взамен потребовал от Сербии согласиться с упоминанием в таможенных документах «Республики Косово», что по сути предполагает косвенное признание этого квазигосударствa.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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