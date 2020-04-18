Олег Майами: «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего тела – живот»

Алексей Вольцев

Недавно Олег Майами сообщил о новой избраннице, только вот показывать ее, похоже, не торопится. Таинственность артиста спровоцировала слухи о том, что он тайно встречается с бывшей женой Гуфа — Айзой Анохиной.

29-летний Олег Майами известный ловелас. Артисту приписывали романы и с Ольгой Бузовой, и с Ольгой Серябкиной, но сейчас поклонники обсуждают его тайную связь с Айзой Анохиной. Звезды и сами постоянно намекают на свои отношения, хотя и не подтверждают, что встречаются.

Олег упорно не называет имени возлюбленной, хотя готов раскрыть некоторые интимные подробности взаимоотношений. «Моя девушка считает, что самая красивая часть моего тела — это живот. Я с ней не совсем согласен, но главное, чтобы она была довольна, чтобы ей нравилось», — признался музыкант.

Что касается Айзы, то она все еще замужем. Последние пять лет ее супругом является серфер Дмитрий Анохин. Влюбленные жили преимущественно на Бали, где у мужчины бизнес, воспитывали двоих детей: общего сына Элвиса и старшего Сами, отцом которого является рэпер Гуф. Периодически Анохина рассказывала о конфликтах с избранником, но каждый раз им удавалось разрешить противоречия.

Однако в ноябре прошлого года Анохина призналась, что не живет с Дмитрием и подумывает о разводе. Поклонники надеялись, что пара помирится, но сейчас, по всей видимости, бизнесвумен гораздо больше волнуют отношения с Майами.





Сам Олег уже давно мечтает взойти на олимп отечественного шоу-бизнеса. Долгое время музыкант сотрудничал с Максимом Фадеевым, но в прошлом году со скандалом покинул его лейбл. Не обошлось без оскорблений со стороны артиста, но в итоге он все же извинился перед экс-наставником. Сейчас Майами строит карьеру самостоятельно.

По словам певца, работа над новыми композициями отнимает у него все силы. Майами отказался даже от шумных тусовок, поскольку они перестали приносить удовольствие. «Я редко напиваюсь. Не люблю я, когда теряешь контроль. Я старый уже, чтобы по клубам ходить и напиваться», — подчеркнул певец.

Пока неизвестно, как давно продолжается новый роман Олега. В интервью для YouTube-канала Popcake он не стал подробно рассказывать об избраннице, хотя и не отрицал, что влюблен.

Фото: Instagram