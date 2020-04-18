Онищенко: Лукашенко «великий эскулап», которому надо ехать в поле

Влада Некрасова

В России применяется несколько десятков тестов на коронавирусную инфекцию, которые справляются со своей задачей. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, «тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают». При этом Онищенко подчеркнул, что, если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока это подскажет «великий эскулап» Александр Лукашенко.

«Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема», — отметил Онищенко.

Кроме того Роспотребнадзор заявил, что Белоруссия с февраля безвозмездно получила от ведомства 14 тыс. тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом. При этом было отмечено, что «российские тест-системы, разработанные Государственным научным центром „Вектор“, превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам».

«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты „видят“ возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий», — подчеркнули в ведомстве, напомнив, что центр «Вектор» «включен в перечень референс-лабораторий ВОЗ по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований».

Напомним, 17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские «тесты — ни к черту».

«Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусным», — сказал он.

В то же время, 18 апреля пресс-служба Минздрава Белоруссии сообщила новую статистику по ситуации с коронавирусом в стране, не указав количество зараженных с начала вспышки. По данным ведомства, в стране было проведено 92 тыс. 709 тестов, на стационарном лечении находится 3282 человека.

«Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

При этом по состоянию на 17 апреля, в стране было зафиксировано 4779 случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека.