Онищенко: Лукашенко «великий эскулап», которому надо ехать в поле
В России применяется несколько десятков тестов на коронавирусную инфекцию, которые справляются со своей задачей. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.
По его словам, «тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают». При этом Онищенко подчеркнул, что, если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока это подскажет «великий эскулап» Александр Лукашенко.
Кроме того Роспотребнадзор заявил, что Белоруссия с февраля безвозмездно получила от ведомства 14 тыс. тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом. При этом было отмечено, что «российские тест-системы, разработанные Государственным научным центром „Вектор“, превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам».
Напомним, 17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские «тесты — ни к черту».
В то же время, 18 апреля пресс-служба Минздрава Белоруссии сообщила новую статистику по ситуации с коронавирусом в стране, не указав количество зараженных с начала вспышки. По данным ведомства, в стране было проведено 92 тыс. 709 тестов, на стационарном лечении находится 3282 человека.
При этом по состоянию на 17 апреля, в стране было зафиксировано 4779 случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека.