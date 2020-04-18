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Онищенко послал Лукашенко в поле к колхозникам после критики российских тестов на коронавирус

Онищенко послал Лукашенко в поле к колхозникам после критики российских тестов на коронавирус

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко на критику тестов на коронавирус российского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне белорусский лидер заявил, что республика прекратила применять российские тест-системы после того, как у 15 пациентов они вновь показали положительный результат на COVID-19 уже после лечения.

"Тесты ни к черту. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный", — сказал Лукашенко и в очередной раз посоветовал белорусам "не париться по поводу этой болезни".

Онищенко резко отреагировал на слова президента Белоруссии. По его словам, в случае некорректной работы тестов Россия сама бы перестала их использовать и не стала ждать совета "великого эскулапа" Лукашенко. Белорусскому лидеру парламентарий порекомендовал "ехать на поля и подсказывать своим колхозникам, как нужно сеять пшеницу", вместо того чтобы делать медицинские заключения.

Ранее Лукашенко похвастался белорусской системой здравоохранения, благодаря которой властям не нужно вводить в стране строгие меры изоляции, как в России.

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По материалам: uposters.ru

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