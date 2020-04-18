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ООН призвала создать коалицию для разработки вакцины против коронавируса

ООН призвала создать коалицию для разработки вакцины против коронавирусаАнтониу Гутерреш Фото: Albin Lohr-Jones / ZUMA Press / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Гутерреш добавил, что вакцина «должна стать доступной для всех и повсюду».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что на данный момент в мире создается не менее 70 потенциальных вакцин от коронавируса, разработка трех из них находится на стадии клинических испытаний. Ближе всех к созданию вакцины приблизились компания CanSino Biologics Inc. и Пекинский институт биотехнологий, чья вакцина уже одобрена для тестирования на людях и проходит второй этап клинической проверки.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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