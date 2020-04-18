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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреляФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 243 710.

За все время пандемии коронавируса скончались 154,2 тысячи человек, вылечились более 569,5 тысячи. Антилидерами по уровню заражений остаются США (701,6 тысячи), Испания (190,8 тысячи), Италия (172,4 тысячи), Франция (149,1 тысячи), Германия (141,3 тысячи) и Великобритания (109,7 тысячи).

В России число скончавшихся выросло до 294. Всего в стране зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения, из них за последние сутки — свыше четырех тысяч случаев. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии, Испании, Франции, Великобритании и США.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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