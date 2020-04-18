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Пасха 2020: что можно и что нельзя делать 19 апреля

Пасха 2020: что можно и что нельзя делать 19 апреля

Пасха — великий праздник, который одаривает каждого из нас добрыми и светлыми чувствами, а также надеждой на будущее. Чтобы должным образом встретить Пасху, важно узнать, какие дела приветствуется, а от чего стоит воздержаться.

Наш мир, переполненный различными развлечениями и легкими удовольствиями, отбрасывает религиозность на второй план. Многие люди редко понимают важность православных торжеств, не посещают церковь и исповеди. Однако даже мирской человек с нетерпением ждет Пасху.


Светлая Пасха считается главным православным праздником, и это вполне объяснимо, ведь в этот день произошло чудо, которого мир не знал до этого времени. Воскрешение Христа открыло для праведников путь в новую жизнь, более осознанную и светлую. Пасхальный пост совершается ежегодно и является самым продолжительным в церковном календаре, растягиваясь на 40 дней. А когда он заканчивается, верующие громко приветствуют друг друга: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

Пасха в 2020 году: как встретить в период карантина

В 2020 году Пасха будет проходить в особых условиях, что связано с распространением коронавируса. Но это ни в коем случае не должно омрачить радость светлого торжества. Никто не отменяет пасхальные богослужения: они пройдут в храмах хоть и без участия прихожан, но будут транслироваться по телевизионным каналам.

В текущих условиях нам всем лучше остаться дома, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности заражения. Освятить куличи на Пасху можно самим, окропив пасхальную корзину святой водой. Конечно, такое действо не заменит радость, которую каждый верующий испытывает на службе в церкви, но безопасность сейчас превыше всего.


Заветы и запреты пасхального дня

После строго Великого поста в пасхальное Воскресенье православным разрешается очень многое. Это время радости и счастья, которое важно провести, прославляя Иисуса Христа и его чудесное возвращение в мир.

Богослужения начинаются с ночи и идут до утра. Следует посмотреть трансляцию службы, послушать песни и молитвы, прославляющие божественное провидение. Можно помолиться самим, посмотреть богослужение, почитать Евангелие.


Разговение (первый прием пищи после длительного воздержания) начинается в кругу семьи. На праздничном столе должны быть особенные блюда, которые мы готовим лишь однажды в году — пышные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. В дополнение можно приготовить любимые семейные блюда. Первым принято употреблять освященную пищу, а после — все остальное. Но помните, нельзя слишком объедаться и употреблять большое количество алкоголя, ведь праздник прежде всего духовный, и только потом телесный. В первую очередь стоит думать о душевной гармонии.

В этот светлый день принято христосоваться — поздравлять близких, трижды целоваться и обмениваться крашеными яйцами, символизирующими жизнь и воскрешение.


Тем, кто по каким-то причинам трудится в этот великий день, священники рекомендуют освободиться до полудня, чтобы целиком и полностью посвятить себя встрече Светлой Пасхи, ведь праздник рождает в сердцах верующих большую радость, направляет к молитве и прославлению Всевышнего.

В пасхальный день самое время пообщаться со своей семьей, заняться совместным изучением Библии. Можно посмотреть фильм православной тематики и обсудить интересующие темы, а также поделиться друг с другом пожеланиями и добрыми наставлениями.

Также настоятели церкви призывают не забывать о том, что первостепенна на Пасху духовная радость, поэтому не стоит уделять чрезмерное внимание мирским делам в ущерб молитвам и духовной работе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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