Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения ПЦУ (видео)

Анастасия Иванова

В воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. Православная церковь Украины призвала прихожан остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию богослужения.

«Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали: несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, величественный праздник пришел к нам», — сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Праздничное богослужение пройдет в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3.00.

Окно трансляции появится перед началом богослужения.

Напомним, что ПЦУ порекомендовала купить уже освященные паски или освятить их самостоятельно. Священники также попросили молодых прихожан позаботиться о родственниках, чтобы у всех были освященные Пасхальные блюда.