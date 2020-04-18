Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения ПЦУ (видео)

Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения ПЦУ (видео)

Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения ПЦУ (видео)

В воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. Православная церковь Украины призвала прихожан остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию богослужения.

«Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали: несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, величественный праздник пришел к нам», — сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Праздничное богослужение пройдет в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3.00.

Окно трансляции появится перед началом богослужения.

Напомним, что ПЦУ порекомендовала купить уже освященные паски или освятить их самостоятельно. Священники также попросили молодых прихожан позаботиться о родственниках, чтобы у всех были освященные Пасхальные блюда.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 апреля
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ
Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Глазьев предложил ввести налог на валютные операции во всем ЕАЭС
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Собянин продлил пропускной режим в Москве
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Великая суббота 18 апреля 2020 года: традиции и приметы
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Стала известна личность возлюбленной комика Александра Гудкова
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19
В Литве изменили отношение к действиям Минск по борьбе с Covid-19

Топ на сегодня

Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль в фокусе
Планета политиков утратила связь с планетой прочих людей: Израиль
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту
Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Еще по теме

Пасха: где смотреть онлайн-трансляции церковных богослужений
Пасха 2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений
Вербное воскресенье: онлайн-трансляция праздничного богослужения (видео)
Украинская автокефальная церковь будет молиться за Порошенко каждое воскресенье