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Пасха: где смотреть онлайн-трансляции церковных богослужений

Пасха: где смотреть онлайн-трансляции церковных богослужений

В воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда отмечают Светлое Христово Воскресение. В честь этого в Киеве пройдут Пасхальные богослужения, которые будут транслироваться онлайн.

Из-за пандемии коронавируса и введенных в результате этого карантинных ограничений президент Владимир Зеленский и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвали верующих остаться на Пасху дома и смотреть онлайн-трасляции богослужений.

Онлайн-трансляции, которые будут проводить украинские телеканалы, можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, митрополит УПЦ МП Онуфрий пригласил верующих прийти в храмы на Пасху — это возмутило священнослужителей, призвавших одуматься церковников Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел и представители всех конфессий договорились, что на Пасху богослужения во всех храмах Украины пройдут без верующих, но с трансляциями в режиме онлайн.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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