Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Алексей Вольцев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 18 апреля.

«В Светлую Пасхальную ночь с 18 на 19 апреля 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что верующие смогут наблюдать за богослужением по прямой трансляции, которую будут осуществлять федеральные телеканалы. Также службу покажут на официальном сайте РПЦ.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Страстную неделю и на Пасху из-за коронавируса. Позднее Патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье попросил верующих следовать санитарным предписаниям.

По данным на 19 апреля, в России зарегистрировано 36 793 заболевших COVID-19. За время пандемии скончались 313 человек, выздоровели 3057.