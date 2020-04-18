Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 18 апреля.

«В Светлую Пасхальную ночь с 18 на 19 апреля 2020 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что верующие смогут наблюдать за богослужением по прямой трансляции, которую будут осуществлять федеральные телеканалы. Также службу покажут на официальном сайте РПЦ.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Страстную неделю и на Пасху из-за коронавируса. Позднее Патриарх Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье попросил верующих следовать санитарным предписаниям.          

По данным на 19 апреля, в России зарегистрировано 36 793 заболевших COVID-19. За время пандемии скончались 313 человек, выздоровели 3057.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года
Объявлен новый статус разблокированного после вспышки коронавируса Уханя
Объявлен новый статус разблокированного после вспышки коронавируса
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Володин поздравил хореографа Владимира Васильева с днем рождения
Володин поздравил хореографа Владимира Васильева с днем рождения
Лера Кудрявцева: «Я для многих стала неудобной»
Лера Кудрявцева: «Я для многих стала неудобной»
Wanted: новинки органического бренда Evolve Organic Beauty
Wanted: новинки органического бренда Evolve Organic Beauty
Онищенко: Лукашенко «великий эскулап», которому надо ехать в поле
Онищенко: Лукашенко «великий эскулап», которому надо ехать в поле
В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Москве бездомного оштрафовали за нарушение самоизоляции
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
"Выглядит нелепо". В Совфеде оценили план Зеленского вернуть Донбасс
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер экономики
Правительство России снова расширило список пострадавших сфер
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с
Испанцам раздадут по 500 евро просто так
Испанцам раздадут по 500 евро просто так

Топ на сегодня

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство
Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19

Еще по теме

Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве
Православные отпразднуют Рождество Богородицы
Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя
Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя