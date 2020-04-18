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Печальное лидерство: на Буковине зарегистрировано 82 новых случая COVID-19

Печальное лидерство: на Буковине зарегистрировано 82 новых случая COVID-19

В Черновицкой области, где накануне были зафиксированы почти сто случаев заражения коронавирусом, снова заявили о большом количестве инфицированных: таковых за сутки набралось 82 человека.

Об этом в пятницу, 17 апреля, в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, 39 пациентов из числа новых инфицированных являются жителями Черновцов.

Также чиновник отметил, что сейчас в регионе коронавирус обнаружили уже у десяти священников, а еще 13 священнослужителей проверяют на эту болезнь.

«Один священник находится под подозрением, также 13 священников являются контактными людьми с этими, что заболели. И также должны находиться сейчас на самоизоляции», — отметил Сергей Осачук.

По состоянию на вечер 17 апреля в Черновицкой области зафиксирована самое большое среди всех регионов Украины количество случаев коронавируса — 841. Среди них 11 человек умерли, а 25 выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 17 апреля, в Украине подтвержден 4662 случай COVID-19. Зафиксированы 125 случаев с летальным исходом и 246 случаев выздоровления пациентов. Всего сделано 47 096 тестирований.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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