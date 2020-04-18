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Педагогические вузы будут оказывать школам методическую поддержку

Педагогические вузы будут оказывать школам методическую поддержку

Министерство просвещения сделает всё, чтобы из-за сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации у школьников не было пробелов в начале следующего учебного года. В частности, ведомство будет оказывать школам необходимую методическую поддержку и подключит к этому процессу педагогические вузы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы не допустим, чтобы были в результате той объективной ситуации, которая есть, какие-то пробелы в знаниях или неосвоение материала у тех школьников, которые 1 сентября придут в школу», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Кравцов заверил, что «Минпросвещения сделает всё для того, чтобы обеспечить методическую поддержку школам в начале следующего учебного года».

«Мы провели совещание с педагогическими вузами. И мы подключим педагогические вузы также к этой работе, институты повышения квалификации», — добавил он.

Ранее Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы (ВПР) на следующий учебный год. Их проведение в сентябре, рассчитывают в ведомстве, позволит оценить знания учащихся в начале года. При этом 8 апреля ведомство выпустило рекомендации, согласно которым российские школы могут закончить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов ВПР, или перенести часть программы на следующий учебный год.

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По материалам: pnp.ru

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