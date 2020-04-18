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Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах чиновников

Песков объяснил причину переноса сроков подачи деклараций о доходах чиновниковДмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о продлении сроков подачи деклараций о доходах чиновников до 1 августа связан с тем, что часть сотрудников находятся в самоизоляции. Его слова приводит РИА Новости

По его словам, сотрудники физически не могут собрать документы.

«Речь идет о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на "удаленке". Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение», — объяснил Песков.

Ранее 17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о переносе срока предоставления главами госучреждений сведений о доходах.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 273 пациента с коронавирусом умерли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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