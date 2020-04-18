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Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочь

Пьяная актриса из «Кавказской пленницы!» избила дочьВера ВоронковаФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 апреля.

Уточняется, что подросток попал в одну из столичных больниц с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и различными ушибами. Девочка рассказала, что пьяная мать, артистка из «Кавказской пленницы!», напала на нее 14 апреля. По ее словам, она пыталась спрятать от нее алкоголь, из-за чего между ними возник конфликт.

15 апреля дочь Воронковой сумела выйти на связь со старшим братом. Она попросила отвезти ее в больницу.

Актриса в беседе с телеканалом не подтвердила случившееся. Она заявила, что ничего не помнит про драку, а о травмах ребенка якобы узнала только от полицейских.

55-летняя Воронкова — актриса театра и кино, а также заслуженная артистка России. Известность ей принесли такие картины и сериалы, как «Любовник», «Рай», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Дневник его жены», «Марш Турецкого» и «9 месяцев».

UPD: Позднее в беседе с порталом Teleprogramma.pro дочь актрисы опровергла свое избиение. Она заявила, что поскользнулась и ударилась головой, поэтому позвонила брату, чтобы тот отвез ее к врачу. Сама Воронкова подчернула, что ребенок дома, с ним все хорошо.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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