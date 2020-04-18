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Подруга Муцениеце о ее разводе с Прилучным: "Муж хотел, чтобы она проводила больше времени с детьми"

Подруга Муцениеце о ее разводе с Прилучным: "Муж хотел, чтобы она проводила больше времени с детьми"

Кризис в отношениях 31-летней Агаты Муцениеце и 32-летнего Павла Прилучного продолжается, и каждый выбирается из него по-своему. Подруга актрисы рассказала прессе, что Агата пытается с головой уйти в работу: в ближайшие недели Муцениеце можно будет увидеть на телеканале "Россия" в новом проекте. По словам инсайдера, решение об участии в съемках актриса принимала сама, а прежде советовалась с мужем, какие предложения по работе стоит принимать.

Агата не могла согласиться на роль без одобрения мужа. А муж хотел, чтобы жена проводила больше времени с детьми. Поэтому скоро мы будем чаще видеть Агату на экранах. Недавно она снялась в новом телепроекте и стала постоянной участницей передачи "Дом культуры и смеха". Артисты в разных амплуа разыгрывают скетчи о семейной жизни, быте, политике, социалке. В общем, смешно на разные темы. Знаю, что Агату взяли сниматься вместе с именитыми звездами и ребятами из КВН. То есть она успешно справилась с ролью в юмористическом шоу. Также у нее запланированы съемки в крупном интернет-проекте, где будет ведущей Светлана Зейналова,— рассказала подруга Агаты изданию "Комсомольская правда".


Павел Прилучный и Агата Муцениеце

У Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия, заботиться о которых им сейчас помогает мама Агаты. Павел содержит семью, а теперь и у Агаты появляется больше возможностей для финансовой независимости.В феврале актеры сообщили в инстаграме, что после восьми лет брака решили развестись. Позже новость обросла подробностями о конфликтах в семье, которые поведала Агата.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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