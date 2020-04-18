Пол Маккартни рассказал, почему Beatles "лучше" Rolling Stones

Влада Некрасова

. Пол Маккартни рассказал, почему думает, что Beatles были "лучше", чем Rollling Stones на пике славы, сообщает NME.

В интервью на радиостанции SiriusXM сэр Пол согласился с ведущим Говардом Стерном, что "легендарная четверка" оказала большее влияние на музыку в целом.

"У них корни в блюзе. Когда они что-то пишут, это ближе к блюзу. Мы имели больше влияния… Отличий много, я люблю Rolling Stones, но я с вами соглашусь, Beatles были лучше", – пояснил музыкант.

Стерн предположил, что альбом ‘Their Satanic Majesties Request’ был попыткой подражать “Sgt. Peppers…”

"Со временем мы начали замечать, что Stones повторяли все, что мы делали", – поделился Маккартни.

"Мы поехали в Штаты и имели там огромный успех. После нас Stones тоже отправились в Америку. У нас вышел Sgt. Pepper, и Stones записали психоделический альбом. Таких случаев было много. Мы очень дружили и до сих пор дружим. Мы восхищаемся друг другом. Rolling Stones – фантастическая группа. Я всегда хожу на их концерты", – добавил музыкант.

В том же интервью Маккартни рассказал, что ему нравится творчество Билли Айлиш.