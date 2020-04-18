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Повод беспокоиться. Автор "черного лебедя" о новой опасности для мира

Повод беспокоиться. Автор "черного лебедя" о новой опасности для мира
Для предотвращения потенциальных пандемий государства будут вводить дополнительные меры контроля в аэропортах и на границах, чтобы ограничить так называемых "суперраспространителей" болезней, рассказал РИА Новости в кулуарах Synergy Online Forum экономист и автор теории "черного лебедя" Нассим Талеб.

Специалист отказался считать COVID-19 "черным лебедем", так как под последним подразумевается событие, которое невозможно спрогнозировать, а возникновение пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в целом поддавалось прогнозу. По мнению экономиста, текущая пандемия является "серым" или "белым лебедем".

Вместе с этим Талеб призвал обратить внимание на новые ближайшие потрясения, которые могут ожидать человечество.

"Теперь мы должны беспокоиться о ГМО (генетически модифицированные организмы, – ред.), генетических модификациях как одном источнике уязвимости, и люди теперь будут обращать внимание на это", – полагает Нассим Талеб.

Ранее радио Sputnik сообщило, что врач назвала любимую россиянами закуску, которая поможет в пандемию.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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