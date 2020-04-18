"Повод разъяснить". Постпред ответил США про освобождение Вены

Влада Некрасова

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс разъяснить твит касаемо освободительной операции советских войск в апреле 1945 года, свой ответ он разместил на странице в Twitter.

Пресс-атташе посольства США Ребекка Росс опубликовала запись в Twitter, в которой упомянула годовщину освобождения Вены советскими войсками и пожар в соборе Святого Стефана.

"Семьдесят пять лет назад советские войска освободили Вену от нацистов. В течение всей войны знаменитый венский собор Святого Стефана выжил, а 12 апреля 1945 года он был сильно поврежден пожаром. Реконструкция финансировалась в основном за счет пожертвований австрийцев", – отметила Росс.

Австрии проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по мнению историков, Австрия является примером сохранения памяти о подвигах Красной Армии.