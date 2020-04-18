Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "Повод разъяснить". Постпред ответил США про освобождение Вены

"Повод разъяснить". Постпред ответил США про освобождение Вены

"Повод разъяснить". Постпред ответил США про освобождение Вены
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс разъяснить твит касаемо освободительной операции советских войск в апреле 1945 года, свой ответ он разместил на странице в Twitter.

Пресс-атташе посольства США Ребекка Росс опубликовала запись в Twitter, в которой упомянула годовщину освобождения Вены советскими войсками и пожар в соборе Святого Стефана.

"Семьдесят пять лет назад советские войска освободили Вену от нацистов. В течение всей войны знаменитый венский собор Святого Стефана выжил, а 12 апреля 1945 года он был сильно поврежден пожаром. Реконструкция финансировалась в основном за счет пожертвований австрийцев", – отметила Росс.


Австрии проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по мнению историков, Австрия является примером сохранения памяти о подвигах Красной Армии.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Депутат: указ мэра Москвы о регистрации машин не относится к спецслужбам
Депутат: указ мэра Москвы о регистрации машин не относится к
Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Дрался с Терминатором. Американец странно объяснил убийство прохожего
Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт Миддлтон
Ателье для герцогини: как и зачем бренды перешивают наряды Кейт
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил пива с друзьями
Мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил пива
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества в будущем
Автор теории "черного лебедя" назвал источник уязвимости человечества
Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских врачей
Власти осудили сбежавших из закрытой на карантин больницы российских
Торосферические днища: виды, особенности, распространенные сферы применения
Торосферические днища: виды, особенности, распространенные сферы
Несколько полезных советов по оптимизации и ускорению работы 1С
Несколько полезных советов по оптимизации и ускорению работы 1С
"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать
"Надо делать уже". Онищенко предложил разрешать бизнесу работать

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Регионам выделили 32,4 миллиарда рублей для помощи больным COVID-19
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после благотворительного забега
Зара Филлипс и Майк Тиндалл поделились редким селфи после
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
"Что-то новое и ужасное": экономисты рассказали о будущем после пандемии
"Что-то новое и ужасное": экономисты рассказали о будущем после

Еще по теме

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены
В РВИО рассказали о Братиславско-Брновской операции 1945 года
Бросок на Берлин начался 75 лет назад
76 лет назад советские войска освободили Запорожье