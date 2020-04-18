Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса

Анастасия Иванова

Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.

"Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Андрею Белоусову 20 апреля 2020 года доложить председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину предложения по оптимизации расходов федерального бюджета", - говорится в сообщении.