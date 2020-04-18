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Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей

Правительство попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслейМаксут ШадаевФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустин письмо, в котором попросил включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

«Отечественная медиаотрасль продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех видов СМИ, внося свой вклад в сохранение общественной стабильности и помогая нашим гражданам и органам власти успешно справиться со всеми сложностями текущей ситуации», — говорится в письме.

Шадаев отметил, что медиаиндустрия финансируется в основном доходами от рекламы, при этом значительную их часть составляла реклама тех отраслей, которые вошли в перечень наиболее пострадавших. По его словам, из-за этого доходы СМИ, несмотря на активную и востребованную обществом работу, сокращаются.

Руководитель Минкомсвязи уточнил, что по этой причине многим редакциям в ближайшее время придется принимать решения о сокращении или прекращении своей деятельности. По мнению Шадаева, меры поддержки, предусмотренные для наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей, помогли бы предотвратить массовые банкротства в сфере медиа и в первую очередь помогли бы региональным СМИ, в которых работают десятки тысяч человек.

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, президент предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. На поддержку авиационных компаний планируется выделить 23 миллиарда рублей. Также Путин объявил о том, что российский бизнес получит деньги на выплату зарплат.

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По материалам: lenta.ru

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