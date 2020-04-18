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Правительство России снова расширило список пострадавших сфер экономики

Правительство России снова расширило список пострадавших сфер экономики

Правительство Российской Федерации вновь расширило список отраслей отечественной экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина опубликованному 18 апреля, теперь к перечню понесших ущерб отраслей добавилась розничная торговля одеждой, обувью и автомобилями.

Помимо этого пострадавшими от пандемии отраслями теперь считаются розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах, розничная торговля автомобильными деталями, мотоциклами и другими транспортными средствами.

Также правительство включило в этот список деятельность музеев и зоопарков, которые в период карантина полностью опустели.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. Включение компаний в этот перечень позволяет получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки.

Как сообщало ИА Newstes, последний раз этот список пополнялся 11 апреля. Тогда в него добавился целый раздел «Деятельность в области здравоохранения», содержащий позицию «стоматологическая практика». Также раздел «Культура, организация досуга и развлечений» был дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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