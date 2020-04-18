Правительство России снова расширило список пострадавших сфер экономики

Анастасия Иванова

Правительство Российской Федерации вновь расширило список отраслей отечественной экономики, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина опубликованному 18 апреля, теперь к перечню понесших ущерб отраслей добавилась розничная торговля одеждой, обувью и автомобилями.

Помимо этого пострадавшими от пандемии отраслями теперь считаются розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах, розничная торговля автомобильными деталями, мотоциклами и другими транспортными средствами.

Также правительство включило в этот список деятельность музеев и зоопарков, которые в период карантина полностью опустели.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. Включение компаний в этот перечень позволяет получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки.

Как сообщало ИА Newstes, последний раз этот список пополнялся 11 апреля. Тогда в него добавился целый раздел «Деятельность в области здравоохранения», содержащий позицию «стоматологическая практика». Также раздел «Культура, организация досуга и развлечений» был дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.