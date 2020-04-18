Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после неутешительного прогноза

Вадим Карасев

Надежда БабкинаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Надежда Бабкина идет на поправку. О состоянии певицы РИА Новости в среду, 15 апреля, заявил ее представитель.

Представитель Бабкиной сообщил об улучшении ее состояния после того, как портал StarHit со ссылкой на источник в больнице рассказал о неутешительном прогнозе по здоровью певицы. Отмечалось, что у артистки снизилась температура, однако она до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, в ее шею вставлена трубка, питается она через зонд.

По словам собеседника портала, диагноз Бабкиной — «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом». У нее якобы поражены около 60 процентов легких, что считается тяжелой формой заболевания. Ранее у певицы опровергли заболевание COVID-19.

Артистка попала в больницу 6 апреля, ее ввели в искусственную кому. Она очнулась 12 апреля.