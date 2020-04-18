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Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году

Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
Новый многосерийный фильм режиссера Юрия Быкова под рабочим названием "Ноль" выйдет эксклюзивно на онлайн-платформе "КиноПоиск HD" в 2021 году, сообщает пресс-служба компании.

"Премьера многосерийного фильма "Ноль" Юрия Быкова запланирована на 2021 год. Сейчас автор работает над сценарием", — сказано в сообщении.

По сюжету главный герой сериала — следователь, отсидевший восемь лет за коррупционное преступление, выходит на свободу. Перед освобождением из тюрьмы бывший сокамерник, некогда крупный бизнесмен, предлагает следователю найти людей, убивших его сына 20 лет назад. За это полагается крупная сумма, которая позволит начать жизнь с нуля.

"Этот фильм о сложном и глубоком сопоставлении нашего времени и эпохи, когда в агонии уходили 90-е и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых. Это история о том, как изменилась наша страна за 20 лет. Кем стали герои прошлого сейчас и кто герои нашего времени. Но, главное, о том, кем стали мы и куда мы идем", — рассказал Быков, слова которого цитирует пресс-служба сервиса.

Параллельно Быков разрабатывает еще несколько проектов для онлайн-кинотеатра, добавили в сервисе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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