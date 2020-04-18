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Президент поручил выделить регионам еще 36 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Президент поручил выделить регионам еще 36 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить регионам еще 36 млрд рублей на покупку медицинского оборудования и дооснащения коечного фонда. Об этом сообщается на сайте Kremlin.ru

"Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащения специализированного коечного фонда, сейчас вот только коллеги об этом говорили. Хочу проинформировать вас о том, что Правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на такие дополнительные заявки. Обращаю внимание: эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно", - сказал президент на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

Он также напомнил, что на поддержку регионального здравоохранения ранее уже были направлены значительные ресурсы – более 50 миллиардов рублей. В том числе свыше 33 миллиардов рублей на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных коронавирусной инфекцией и ещё 17,7 миллиарда рублей на закупку современного медицинского оборудования и техники, а также машин скорой помощи.

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По материалам: uposters.ru

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