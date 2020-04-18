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Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ

Путин подписал указ о мерах по урегулированию положения иностранцев в РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в РФ в связи с распространением коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин подписал Указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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