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Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей российской экономики

Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей российской экономикиМихаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин вновь расширил список отраслей, финансово пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщается на сайте правительства.

В обновленном разделе «Культура, организация досуга и развлечений» теперь записаны музеи и зоопарки.

Кроме того, в списке отраслей появилась новая графа — «Розничная торговля непродовольственными товарами». В этот раздел включили автомобили и мотоциклы. Туда также внесли товары разностороннего ассортимента: смартфоны и компьютеры, книги, печатная пресса, спортивный инвентарь, текстиль, а также одежду и обувь.

Мишустин расширял данный перечень 11 апреля: в число пострадавших от коронавируса отраслей попали стоматология и кинотеатры.

Направления, внесенные в соответствующий документ, имеют право изменить условия кредитных отношений. Главы компаний могут обратиться в финансовые организации с требованием приостановить исполнение заемщиком обязательств на обговоренный ранее срок.

О том, что в правительстве разработали список таких отраслей, стало известно в начале апреля. Изначально в него включили девять разделов: «Авиаперевозки», «Культура, организация досуга и развлечений», «Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт», «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Гостиничный бизнес», «Общественное питание», «Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений», «Деятельность по организации конференций и выставок» и «Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению».

По состоянию на 18 апреля в России зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах. Общее количество заболевших COVID-19 составило 36 793 человека.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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