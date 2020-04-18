Расследование: Как Covid-19 мог вырваться в мир из биолаборатории в Ухане

Алексей Вольцев

Американская пресса активно обсуждает, что причиной пандемии Covid-19 могла стать утечка вируса из биолаборатории в Ухане. Якобы один из сотрудников инфицировался им во время исследований с летучей мышью, после чего заразил вирусом окружающих. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отверг обвинения. ИА Newstes проверило, откуда у версии растут ноги, и возможно ли это.

1. Почему летучая мышь считается источником нового коронавируса?

Доказательств того, что источником нового коронавируса на все 100% являются летучие мыши, нет. По данным совместной миссии Всемирной организации здравоохранения и Китая, штаммы коронавируса в подковоносых летучих мышах Rhinolophus sinicus максимально совпадают с SARS-Cov-2, который является причиной новой коронавирусной инфекции Covid-19. В ВОЗ говорят о BatCov RaTG13, которая имеет 96% совпадения. Это подтверждает и научная работа «Вспышка пневмонии ассоциируется с новым коронавирусом, который произошел из летучих мышей». Ее опубликовали в научном журнале The Nature в начале февраля сотрудники Ключевой лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирологии. На 89% совпадал с новым вирусом штамм коронавируса летучих мышей BatCov ZC45.





Ученые лаборатории по сохранению и использованию биоресурсов Юньнаньского университета при этом опубликовали в конце марта в CellPress работу, в которой сообщили, что нашли в мертвых малайских панголинах геномные и эволюционные свидетельства совпадений с SARS-CoV-2. Геномы совпадают на 91%, а белок S1 более тесно связан с SARS-CoV-2, чем у летучих мышей RaTG13. «Подводя итог, это исследование предполагает, что панголины являются природным источником похожих на SARS-CoV-2 коронавирусов», — говорится в научном труде.

В пользу версии летучих мышей говорит то, что в 2013 году у подковоносых летучих мышей обнаружили коронавирус Bat SL-CoV-WIV1, который на 99,9% совпадает с коронавирусом атипичной пневмонии (SARS-Cov), эпидемия которой произошла в Китае в 2002—2003 годах.

В январе ученые нескольких китайских вузов высказали предположение, что новый коронавирус мог произойти и от змей, но эту идею опровергли в Университете Мичигана. Они проанализировали структуру участков РНК неизвестного происхождения в геноме коронавируса 2019-nCoV и не нашли свидетельств того, что они связаны с ВИЧ или вирусами змей. «Мы проверили два недавних заявления о том, какие промежуточные виды животных могли переносить коронавирус до его попадания в организм людей, а также то, как могли возникнуть вставки неизвестного происхождения в белке оболочки вируса. Обе этих гипотезы не подтвердились», — говорится в исследовании.

2. Почему не рынок в Ухане может местом начала распространения вируса?

ВОЗ не называла рынок морепродуктов в Ухане тем местом, откуда точно началось распространение нового коронавируса. Организация лишь указывала, что в Китае есть три направления, которые изучают власти и ученые страны. «Они определены на основе первых случаев заболевания в Ухане в течение декабря 2019 года: оптовый рынок морепродуктов и другие рынки района, животные из дикой природы, которых продали на рынке, и места их доставки после того, как рынок был закрыт», — говорится в информации ВОЗ.

В научной работе «Новый коронавирус, который ассоциируют с человеческим респираторным заболеванием в Китае» более подробно рассказывается о том, почему уханьский рынок может быть, а может и не быть источником распространения вируса. Исследование прислали на научный сайт Researchgate 7 января китайские ученые, включая представителей отделения пульмонологии и реанимации Центрального госпиталя Уханя и Центра по предотвращению и контролю заболеваний Уханя. Они сообщили, что изучали 41-летнего жителя мегаполиса, которого привезли в госпиталь 26 декабря, через 6 дней после начала болезни. Выяснилось, что он работал на рынке морепродуктов.

Специалисты определили, что, кроме морепродуктов, на рынке торговали еще как живыми ежами, барсуками, змеями и голубями, так и их костями и мясом. «Летучих мышей в продаже не было», — отметили ученые. Сам больной при этом рассказал, что контактов с птицей у него не было.





На основании вспышки атипичной пневмонии или, например, свиного гриппа ученые выяснили, что между людьми и летучими мышами есть посредники по передаче коронавируса. В случае SARS-Cov — циветты, которых долго считали источником вируса атипичной пневмонии. Таких посредников, однако, в случае с рынком в Ухане не обнаружили.

Зато еще в 2015 году ученые из Ключевой лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирологии выяснили, что коронавирусы могут напрямую передаваться от летучих мышей человеку. И, по крайней мере, хранили сами коронавирусы в двух лабораториях в Ухане. Так, самый близкий к SARS-CoV-2 штамм коронавируса BatCov RaTG13 находится там еще с 2013 года.

Иллюстрация: ncbi.nlm.nih.gov.

В то же время сами лаборатории находятся не так уже и далеко от рынка морепродуктов. Центр по предотвращению и контролю заболеваний — в 4 км, а Институт вирологии — в 12 километрах.





Эти факты уже дали почву для предположений о том, что вспышка нового коронавируса начиналась не совсем так, как ее трактует Пекин.

Опровергает ли Китай именно то, о чем говорят США?

16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, сославшись на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), что доказательств лабораторного происхождения вируса не существует. Как указали в китайском МИДе, многие признанные в области медицины эксперты подтвердили, что утверждение об утечке вируса из лаборатории в Ухане «не имеет научных оснований».

В США, однако, говорят совсем о другом. Американский телеканал Foxnews сообщил со ссылкой на неназванные источники, что заражение могло произойти в лаборатории от прямой передачи вируса от летучей мыши человеку. Означает ли это опыты в Ухане над живыми летучими мышами или заражение самим вирусом, хранимым в лабораториях, телеканал не уточнил.

Держали ли в лабораториях Уханя летучих мышей?

О том, что в Институте вирологии и Центре по предотвращению и контролю заболеваний Уханя содержали летучих мышей, написал профессор Южно-Китайского Университета технологии Ботао Ксиао. Совместно с Лей Ксиао из больницы Тиань Ю Уханьского университета науки и технологии он опубликовал в феврале работу «Возможное происхождение 2019-nCoV». В ней исследователи привели в качестве доказательства исследование «Филогения и происхождение хантавирусов, которые переносят летучие мыши, насекомоядными и грызуны» от 2013 года». В документе действительно говорится о том, что ученые поймали в 2011 году 450 летучих мышей восьми разновидностей в городах Луньюань, Вэньчжоу и в провинции Чжэцзян. А в 2012 году — 155 летучих мышей в провинции Хубей, где находится Ухань. Однако о том, где их исследовали, можно только догадываться.





«Летучих мышей поймали туманными сетками и арфовыми ловушками в пещерах естественного обитания. По протоколу, описанному ранее, насекомоядных животных поместили в клетки с сушеной едой. Все животные были живы после поимки. До хирургической операции всем ввели анастезию, чтобы снизить страдания. У летучих мышей и насекомоядных собрали образцы тканей сердца, печени, почек, легких, селезенки и мозгов для обнаружениях хантавирусов», — говорится в работе. Проведение опытов в уханьских лабораториях можно предполагать по участию в исследовании Цзюнь-Хуа Тяня из Центра по предотвращению и контролю заболеваний в Ухане. Судя по сайту Researchgate, он является соавтором 38 научных публикаций, в том числе одной из первых по новому коронавирусу — «Новый коронавирус, который ассоциируют с человеческим респираторным заболеванием в Китае».

Красным указаны места, где ловили летучих мышей. Иллюстрация: journals.plos.org.

Более о нахождении живых летучих мышей в уханьских лабораториях ничего неизвестно.

Зато известно, что специалисты Института вирологии действительно сами активно ловили летучих мышей и брали у них анализы на юге Китая. Так, например, с апреля 2011 года по октябрь 2015 года они взяли 602 мазка и образца фекалий у подковоносых летучих мышей, которых поймали в пещере Шитоу в Куньмине провинции Юньнань. Тогда специалисты обнаружили 11 новых опасных коронавирусов и заметили то, что вирусы постоянно рекомбинируются . Ученые писали, что поймали летучих мышей и после взятия мазков выпустили согласно всем правилам.

Таким образом, в уханьских лабораториях может и не быть живых летучих мышей. И версия инфицирования сотрудников может строиться на том, что они заразились во время работы с тканями летучих мышей или выделенными вирусами или вообще инфекция попала во время контакта с животными в местах их обитания и ее в Ухань привезли.

Могли ли уханьские исследователи заразиться во время ловли летучих мышей?

Ши Женгли — профессор и директор Центра исследований зарождающихся инфекционных заболеваний Института вирологии в Ухане. Еще коллеги называют ее «Бэтвумен», потому что она провела в экспедициях за летучими мышами более 16 лет. В марте в издании Scientific American появился очерк о ней. Ши Женгли рассказала, что во время исследований в 2011—2015 годах у пойманных летучих мышей из пещеры Куньмина в провинции Юньнань обнаружили сотни коронавирусов. Из них несколько были смертельно опасными для человека и на них абсолютно не действовали вакцины и лекарства. И, находясь в такой близости от носителей коронавирусов, не надо быть торговцем дикими животными, чтобы заразиться, заметила она по поводу местных жителей и работников одной из соседних с пещерой шахт. Как раз в тот раз уханьские ученые доказали, что коронавирус может передаваться человеку прямо от летучих мышей.

О своей собственной безопасности в научных работах китайские исследователи пишут, что вся полевая команда носит личную защитную экипировку, включая респираторы N95, прочные перчатки, защитные очки и одноразовую верхнюю одежду. При этом в публикации Scientific American о Ши Женгли размещена фотография, как она отпускает на волю фруктовую летучую мышь и на ней никакой защиты нет вообще. Изображение, правда, датировано еще 2004 годом.

Иллюстрация: scientificamerican.com.

В то же время уже в мае 2017 китайское агентство «Синьхуа» перепечатало статью уханьского издания Wuhan Evening News, в которой рассказывается о том, как глава технического департамента дезинфекции и контроля за пестицидами Центра по предотвращению и контролю заболеваний в Ухане с 2012 года собирает летучих мышей для изучения и не раз попадал в ситуации, когда мог заразиться смертельным вирусом. Он является тем самым Цзюнь-Хуа Тянем, который участвовал в сборе более 600 летучих мышей по всему Китаю.

Цзюнь-Хуа Тянь из Центра по предотвращению и контролю заболеваний в Ухане.

«Однако во время операции (по поимке летучих мышей) Тянь Цзюньхуа забыл принять защитные меры: моча летучей мыши капала, как капли дождя, с головы. Если бы он заразился, то не смог бы найти лекарство. Тогда Тянь Цзюньхуа попытался успокоиться: „Пока не пройдет инкубационный период в 14 дней, ему может повезти и он избежит заражения“. Вернувшись домой, он по собственной инициативе находился в самоизоляции в течение полумесяца», — говорится в публикации о мужестве уханьского исследователя. Рассказываются в статье и другие истории, когда Тянь Цзюньхуа рисковал: «На крыльях летучей мыши есть острые когти, поэтому их берут специальными зажимами, которые могут повредить животное. В результате его раны могут кровоточить и несколько раз кровь летучей мыши попадала на кожу Тянь Цзюньхуа. Но он совсем не испугался, и, к счастью, избежал заражения».





Перевод статьи из «Синьхуа» в Гугл.

В декабре прошлого года на сайте Китайской ассоциации науки и технологии China Science Communication появился 7-ми минутный фильм о 40-летнем исследователе, который снимали в рамках проекта «Молодежь в дикой природе». Правда, в этот раз Тянь Цзюньхуа уже не рассказывал о ЧП, и на камеру летучих мышей ловили в защитной экипировке, хотя и не совсем в той, как говорится в научных работах.





Проводились ли экспедиции за летучими мышами в канун эпидемии, неизвестно. Зато известно, что в уханьских лабораториях продолжают проводить опыты и исследования с коронавирусами.

Так, например, 18 ноября 2019 года Уханьский институт вирологии объявил о приеме на работу в докторантуру в дисциплинарной группе под руководством доктора Чжоу Пена. Как сообщалось, он изучает вирусные инфекции и иммунитет летучей мыши.





Перевод информации с сайта Института вирологии в Ухане в Гугл.

24 декабря же, когда вспышка заражения началась, прием на работу объявила группа «бэтвуман» Ши Женгли. Направление работы для кандидата — изучение миграции летучих мышей и заражения вирусом; межвидовое заражение вирусом летучей мыши и его патогенность. В информации на сайте института говорится, что группа занимается в том числе обнаружением вирусов и непосредственным их исследованием.





Где сами доказательства заражения в уханьских лабораториях?

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«Я никогда не ожидала, что такое может произойти в Ухане, в центральном Китае. Исследования показывали, что у южных субтропических зон Гуандуна, Гуанси и Юньнаня самый высокий риск передачи коронавируса от животного к человеку — в частности, от летучих мышей. Если коронавирсы стали причиной, то не могли ли они прийти из нашей лаборатории, думала я, когда все только началось», — рассказывала Ши Женгли изданию Scientific American. Потом она, правда, поклялась своей жизнь перед китайскими СМИ, что утечки из лаборатории не было. Однако в китайских соцсетях тем временем активно обсуждали девушку Хуань Яньлин, которая якобы была «нулевым» пациентом.

Информация с сайта Института вирологии в Ухане.

Дошло до того, что Институт вирологии был вынужден сделать заявление. «В последнее время в интернете циркулирует непроверенная информация о том, что наша выпускница Хуань Яньлин — это так называемый „нулевой пациент“, который первым заразился новым коронавирусом. После проверки наш институт заявляет следующее: Хуань Яньлин окончила наш институт со степенью магистра в 2015 году. В ходе обучения она изучала функции бактериофаговой лиазы и широкий спектр антибактериальной активности. После окончания она работала и жила в других провинциях. Она здорова и у нее не диагностировали заболевание», — говорилось в сообщении от 16 февраля.

Перевод информации с сайта Института вирологии в Ухане в Гугл.

Действительно, в научных интернет-библиотеках можно найти работы до 2016 года, в которых участвовала Хуань Яньлин и ее указывали в качестве сотрудника Ключевой лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Института вирологии. В более поздних трудах ее полный тезка указывался как представитель других вузов Китая.

Примечательно, что саму Хуань Яньлин публике не показали, и никаких заявлений она не делала, хотя в соцсетях как раз и обсуждали, что ее уже нет в живых. Такая «открытость» китайских властей мало убедила сомневающихся сторонников версии утечки.

В следующей истории власти тем же образом. 17 февраля пользователь китайского сервиса микроблогов Weibo, который называл себя именем сотрудника Института вирологии Чен Куанчжао, заявил, что директор института ответственен за утечку нового коронавируса. Якобы он продавал животных из лаборатории на рынок морепродуктов. Когда начался скандал, Институт вирологии от имени Чен Куанчжао выступил с заявлением о том, что она не имеет к пользователю Weibo никакого отношения.

Версию с заражением в одной из уханьских лабораторий серьезно «подогрела» еще и новость о том, что в научных заведениях уровень безопасности и управления оставляет желал лучшего. Об этом уже на этой неделе сообщило издание The Washington Post со ссылкой на депеши американских дипломатов из посольства в КНР в Вашингтон в 2018 году. Они ссылались на ученых, побывавших в лабораториях.

Почему американцам стоило было бы помолчать об уханьских лабораториях?

В качестве причины, почему в Ухане активно изучали летучих мышей, американский телеканал называет конкуренцию с США и желание китайцев опередить ученых по другую сторону Тихого океана. Однако, как ИА Newstes уже писало, в США, кроме острова Плам, исследования особо опасных зоонозных инфекций запрещены без прямого указания министра сельского хозяйства. И американское правительство инициировало и финансировало большую часть проектов по обнаружению и изучению новых коронавирусов летучих мышей в Китае. При этом, как оказывается, китайские ученые выполняли всю грязную работу, которая как раз связана с рисками заражения. Об этом, по сути, говорится в очерке о Цзюнь-Хуа Тяне из Центра по предотвращению и контролю заболеваний в уханьской Wuhan Evening News.

«По сравнению с передовыми технологиями и инструментами, которые применяются в последующих исследованиях, работа по отлову летучих мышей в основном зависит от физической силы, поэтому она более трудная», — рассказывал изданию Цзюнь-Хуа Тянь. Он сообщил, что сбор и идентификацию большинства исследовательских образцов провел уханьский центр: «Это самая важная предварительная работа, и это также та работа, к которой многие академические исследователи не хотят прикасаться: сложно, опасно, трудно выбить финансирование, и, что более важно, нелегко получить результаты».

Так брали мазки у летучих мышей в 2004 году. Иллюстрация: scientificamerican.com.

На сайте Американского общества микробиологии (NCBI) опубликовано немало совместных работ уханьских лабораторий с неправительственной организацией EcoHealth Alliance, которая выступала основным партнером от США. И в каждой из них указывается лишь один представитель Соединенных Штатов — президент EcoHealth Alliance Питер Дашак. Так, например, в исследовании о том, как специалисты отловили сотни летучих мышей и обнаружили 11 новых коронавирусов, прямо сказано, что американцы как к сбору, так и самим опытам имеют очень опосредованное отношение — Дашак отвечал за финансирование проекта, обзор и редактирование текста научного труда.

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