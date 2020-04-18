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Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Роспотребнадзор заявил, что тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, разработанные государственным научным центром «Вектор», во многом превосходят зарубежные аналоги.

Данное заявление стало ответом на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сообщил о том, что российские тест-системы дают много ошибочных результатов.

В Роспотребнадзоре утверждают, что эффективность российских тестов на COVID-19 была подтверждена в Китае. По данным надзорного ведомства, тесты «Вектора» выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями.

«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — приводит текст заявления «Интерфакс».

Роспотребнадзор напомнил, что с февраля Россия поставила Белоруссии 14 тыс. тест-систем. Именно с их помощью удалось выявить первых заболевших в соседней стране.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Александр Лукашенко в время публичного выступления заявил, что российские тест-системы не годятся «ни к черту». Так же он сообщил, что Белоруссия пойдет «своим путем» в борьбе с коронавирусом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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