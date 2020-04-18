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Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефтиФото: Максим Шеметов / Reuters

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.

Такое вывод издание сделало на основании совместного после телефонных переговоров заявления министра энергетики России Александра Новака и его саудовского коллеги — принца Абдул Азиза бин Салмана.

В нем говорится, что страны, взявшие на себя обязательства снизить добычу на 2,5 миллиона баррелей, продолжат следить за рынком нефти и, если потребуется, будут готовы принимать необходимые меры.

Также в воскресенье, 12 апреля, бин Салман говорил, что его страна готова еще сократить добычу нефти в случае необходимости, когда альянс ОПЕК+ вновь соберется в июне.

Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.

Предполагалось, что ОПЕК+ и страны «Большой двадцатки», в том числе США, уберут с рынка еще 5-10 миллионов баррелей, но пока эта информация не подтвердилась. При этом, по оценкам международных институтов, добыча превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки, то есть даже такого суммарного сокращения может оказаться недостаточно.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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