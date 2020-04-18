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Россия оказалась в десятке стран по числу зараженных коронавирусом

Россия оказалась в десятке стран по числу зараженных коронавирусом

Россия временно оказалась в десятке стран по числу зараженных коронавируслм. Это произошла в субботу, 18 апреля, утром. На тот момент в стране было зафиксировано 36 793 случая заражения.

Однако уже после полудня Россия опустилась на 11 строчку, а десятую позицию заняла Бельгия, где было зафиксирована 37 183 пациента, инфицированных COVID-19.

Всего, согласно оперативным данным сайта стопкоронавирус.рф, в стране за последние сутки зарегистрировано 4785 случаев заражения. Выздоровело на текущую дату – 3057 пациентов, скончалось – 313 человек.

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По материалам: u-f.ru

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