Россия оказалась в десятке стран по числу зараженных коронавирусом

Вадим Карасев

Россия временно оказалась в десятке стран по числу зараженных коронавируслм. Это произошла в субботу, 18 апреля, утром. На тот момент в стране было зафиксировано 36 793 случая заражения.

Однако уже после полудня Россия опустилась на 11 строчку, а десятую позицию заняла Бельгия, где было зафиксирована 37 183 пациента, инфицированных COVID-19.

Всего, согласно оперативным данным сайта стопкоронавирус.рф, в стране за последние сутки зарегистрировано 4785 случаев заражения. Выздоровело на текущую дату – 3057 пациентов, скончалось – 313 человек.

Читайте также: Российский депутат умер от COVID-19