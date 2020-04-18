Россия продлила сроки временного пребывания иностранцев

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении сроков временного пребывания иностранцев в стране до 15 июня. Решение принято в связи с пандемией коронавируса.

В указе, в частности, отмечается:

«Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение: сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период».

Кроме того, как говорится в документе, опубликованном 18 апреля на официальном сайте Кремля, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы не будут принимать до 15 июня.