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Россия продолжит содействие другим странам в борьбе с COVID-19

Россия продолжит содействие другим странам в борьбе с COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Россия будет продолжать оказывать содействие другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку тест-систем для выявления COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Оказание содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также продолжает внимательно следить за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Белоруссию, так как работа по сдерживанию эпидемии в этих странах имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве.

По данным ведомства, Белоруссия с февраля безвозмездно получила от Роспотребнадзора 14 тысяч тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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