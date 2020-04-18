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Россиянам раскроют тайны глубочайшего места на Земле и заговор банкиров в Okko

Россиянам раскроют тайны глубочайшего места на Земле и заговор банкиров в OkkoКадр: фильм «Под водой»

Онлайн-кинотеатр Okko представит фильм «Под водой» Уильяма Юбэнка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Okko предлагает пользователям посмотреть ленту 18 апреля. Фантастический триллер-катастрофа с Кристен Стюарт, Венсаном Касселем и Джессикой Хенвик в главных ролях посвящен погружению исследователей в Марианскую впадину, самый глубокий желоб из известных на Земле.

Утром, в 10:00, зрителей ждет домашняя силовая тренировка, затем в 12:00 — показ коллекции лучших фильмов о путешествиях.

После полудня (14:00) онлайн-кинотеатр покажет кулинарный курс «Готовим дома с Novikov School» с рецептом крем-супа из цветной капусты. В 15:00 подписчиков Okko будет ждать новейший мультипликационный блокбастер «Тролли: Мировое турне».

Позже, в 17:00, в Okko состоится онлайн-концерт Леонида Агутина в рамках программы «Шоу ON!». В 19:00 онлайн-кинотеатр покажет премьеру сериала «Дьяволы», посвященного трейдерам крупного инвестиционного банка, неожиданно раскрывшим опасный финансовый заговор.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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