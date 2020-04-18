Российский депутат умер от COVID-19

Вадим Карасев

Депутаты Мосгордумы скорбят из-за потери коллеги. Как передает Московский комсомолец, после заражения COVID-19 скончался нардеп от «Единой России» Иван Жуков.

Представителем регионального парламента Жуков был с 1997 года, работал в думском комитете по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. В соцсетях о кончине депутат сообщил Игорь Сухин – глава Богородского городского округа.

МК.ру цитирует:





Депутата он вспоминает как принципиального, беспокойного, «ершистого» человека, который успевал везде.

Глава Московской области предложил наградить Жукова посмертно региональным орденом «За доблесть и мужество». Отмечается, что умершему от коронавируса было 63 года.