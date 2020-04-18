"Сам бог велел". Жириновский призвал бизнесменов помочь россиянам

Анастасия Иванова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал бизнесменов материально помочь российским гражданам.





"У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам", – написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне радио Sputnik сообщило, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предположила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка необходимы, однако раздача "денег с вертолета" в качестве инструмента денежно-кредитной политики в нашей стране не актуальна.