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"Сам бог велел". Жириновский призвал бизнесменов помочь россиянам

"Сам бог велел". Жириновский призвал бизнесменов помочь россиянам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал бизнесменов материально помочь российским гражданам.


"У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам", – написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне радио Sputnik сообщило, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предположила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка необходимы, однако раздача "денег с вертолета" в качестве инструмента денежно-кредитной политики в нашей стране не актуальна.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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