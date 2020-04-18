Саша Савельева поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы и поделилась видео из семейного архива

Вадим Карасев

Певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов отмечают сегодня десятую годовщину брака — 17 апреля 2010 года они сыграли свадьбу в усадьбе Царицыно, в Екатерининском зале Оперного дома. Солистка группы "Фабрика" вспомнила в инстаграме, как это было. Она поделилась архивным видео с собственной свадьбы и рассказала, что услышала комплимент от свекрови.10!!!!!!!!!!!! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа... А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов. С годовщиной нас! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) — написала Савельева.

Роман пары развивался стремительно – уже через несколько месяцев после его начала Кирилл сделал Саше предложение стать его женой. Прошлый год для супругов стал особенным: 27 марта у них родился сын Леон.





Кирилл Сафонов и Саша Савельева





Видео из инстаграма