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Саудовская Аравия ударила по нефтяным компаниям США

Саудовская Аравия ударила по нефтяным компаниям СШАФото: Maxim Shemetov / Reuters

В апреле суточные поставки нефти из Саудовской Аравии в США достигли 1,46 миллиона баррелей. Это почти в четыре раза больше, чем в феврале. До этого в марте по сравнению с февральским уровнем был зафиксирован двукратный рост, сообщает CNBC со ссылкой на подсчеты аналитиков из TankerTrackers.com.

Такая ситуация стала ударом по американским нефтяным компаниям, которые испытывают проблемы из-за обвала стоимости нефти до минимума за последние 20 лет.

Большая часть танкеров ушла на побережье Мексиканского залива, остальные — в калифорнийские порты. Уровень поставок в первые недели апреля стал максимальным с 2014 года.

По мнению экспертов, такой рост произошел после того, как Саудовской Аравии из-за проблем с экономикой Китая пришлось искать новых покупателей. США оказались лучшим вариантом, так как саудовская госкомпания Saudi Aramco владеет Motiva, крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в стране, и может выбирать, у кого покупать.

Помимо этого для многих американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) покупка саудовской нефти является необходимостью, поскольку они неспособны перерабатывать более легкую сланцевую нефть без добавления других сортов.

На фоне рекордных закупок у Эр-Рияда американские НПЗ снизили потребление канадской нефти, хотя отдельные сорта, например, Western Canadian Select, торгуются с большим дисконтом к WTI.

В начале апреля нефтяные компании США обратились к властям с требованием запретить поставки саудовской нефти на Motiva для поддержания спроса на американскую нефть. На данный момент такого решения не принято. Вместо этого в Вашингтоне собираются провести закон, позволяющий платить компенсации компаниям за остановку добычи сырья.

С мая Саудовская Аравия обязалась поставлять на рынок не более 8,5 миллионов баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Тем не менее королевство продолжило ценовую войну, предложив покупателям максимальные скидки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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