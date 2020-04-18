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Сестра Эмина Агаларова потеряла 8,5 миллионов рублей из-за мошенников

Сестра Эмина Агаларова потеряла 8,5 миллионов рублей из-за мошенников
В условиях пандемии каждый пытается защитить себя как может: ест витамины, скупает антисептики и перчатки, а кто-то пытается найти медицинские маски. Недавно сестра Эмина Агаларова Сабина решила закупить большую партию защитных средств для сотрудников собственной компании и попалась в руки злоумышленников.

Как сообщают СМИ, Сабина нашла поставщиков и связалась с ними, чтобы обговорить детали будущей сделки. Там ее заверили, что работают только по 100% предоплате — поэтому женщина перевела 8,5 миллионов рублей на их счет.

Но компания неожиданно заявила, что денег не получала, поэтому защитные маски они высылать не будут. На все попытки выяснить обстоятельства произошедшего, сотрудники начали скрываться, а затем и вовсе отключили мобильные телефоны и удалили аккаунты в социальных сетях.


Сабина не смогла оставить этот инцидент без внимания и отправилась в полицию, где написала заявление о мошенничестве. Правда, сама женщина не спешит комментировать эту историю. В беседе с журналистами она заявила: «Нет, это не правда. Мой пиар-отдел позже вам даст всю информацию». По данным СМИ, полиция начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Им предстоит понять, стала ли сестра Агаларова первой жертвой или компания уже много раз обманывала граждан.

Отметим, это не первая скандальная история, в которую попала Сабина. Так, в прошлом году у нее уже были проблемы в бизнесе — женщина владеет торговыми площадями в одном крупном ТРК, но арендатели перестали платить по счетам. Тогда сестра Эмина конфисковала у них товар почти на 40 миллионов рублей. Позже выяснилось, что неплательщиками оказались дизайнеры, которые задолжали бизнесвумен около двух миллионов рублей.

Впрочем, несмотря на неудачи в делах, Сабина может похвастаться счастливой личной жизнью. В прошлом году она стала многодетной мамой, подарив двум сыновьям долгожданную сестренку. «Это была самая непростая моя беременность. Дай Бог, чтобы это был самый сложный этап нашей с ней жизни», — писала она.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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